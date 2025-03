Bratislava 6. marca (OTS) -Spoločnosť Vilimek&Vagner Asset Management organizuje 20.3.2025 o 17,30 hod, exkluzívny event zameraný na investovanie do nehnuteľností na Mauríciu s účasťou zástupcov maurícijskej banky AFRASIA a Slovenky so skúsenosťou s podnikaním a životom na Mauríciu.Podujatie s názvombudena Suchom mýte 1 v Bratislave.Počet miest je limitovaný a ostáva už len pár posledných voľných miest. Rezervujte si svoje miesto Maurícius sa stalnielen vďaka nádhernému tropickému prostrediu, ale predovšetkým pre výnimočnú kombináciu finančných a právnych výhod:• Jednotná daňová sadzba 15 % a absencia dedičskej dane.• Nulová daň z kapitálového zhodnotenia - celý nárast hodnoty predstavuje čistý zisk.• Automatický nárok na doživotné rezidenčné víza pre celú rodinu pri investícii nad 375 000 USD.• Komplexný systém bankových garancií pod dohľadom Economic Development Board.• Osobné vlastníctvo pôdy (free hold) pre zahraničných investorov.• Nadštandardné zhodnotenie - pri krátkodobých prenájmoch 7 - 8 % čistého zisku ročne.• Veľkorysé priestorové riešenia prevyšujúce európske štandardy (bežné 2-spálňové apartmány dosahujú 120 m² úžitkovej plochy).Foto: Vilimek&Vagner Asset ManagementFilip Vagner, Founder & Managing Partner

hovorí Filip Vagner, Founder & Managing Partner Vilimek&Vagner Asset Management. „Investor tu získava plnohodnotné osobné vlastníctvo pôdy a platby idú cez notársku úschovu, nie priamo developerovi."

Pri krátkodobých prenájmoch dosahujú investori 7 - 8 % čistého zisku ročne. Podľa Vágnera príkladom zhodnotenia je trojspálňová vila, ktorej hodnota narástla za 9 mesiacov o 120 000 eur. Má to jedno ale. „Vláda obmedzuje stavebný boom, čím zvyšuje hodnotu existujúcich projektov."



Premiérová ochutnávka exkluzívnych rumov z Maurícia v Bratislave



Highlight marcového eventu „Investovanie na Mauríciu: Exotický raj s vysokým výnosom", ktorý sa uskutoční už 20. marca 2025 o 17.30 v priestoroch Českej mincovne SK, je skutočne unikátny.

Ide nielen o hodnotné informácie v panelovej diskusii, ale je to aj unikátna degustácia prémiových maurícijských rumov. Slováci, ktorí sa venujú produkcii týchto exkluzívnych destilátov, osobne predstavia svoje limitované edície.



Ojedinelá príležitosť: špecialisti z maurícijskej banky AFRASIA priamo v Bratislave



Súčasťou programu bude výnimočná panelová diskusia s kľúčovými odborníkmi. V tomto paneli sa Mansha Daby a Marc-Alexandre Masnin podelia o poznatky o bankových a investičných riešeniach, ktoré pomôžu investorom optimalizovať ich portfóliá na maurícijskom trhu. Poskytnú tiež informácie o možnostiach lombardského financovania cenných papierov.



• Mansha Daby, Private Banker AFRASIA Bank predstaví exkluzívne finančné riešenia šité na mieru pre vysokopríjmových jednotlivcov a podniky. Ako špecialistka na investičné príležitosti na Mauríciu poskytne detailný pohľad na optimálne stratégie pre zahraničných investorov a možnosti, ako efektívne navigovať v miestnom trhu nehnuteľností.

• Marc-Alexandre Masnin, Head of Investment Solutions AFRASIA Bank predstaví komplexnú stratégiu wealth managementu, poradenské riešenia a služby správy cenných papierov. Detailne vysvetlí výhody strategickej polohy Maurícia, jeho investorsky priateľského regulačného rámca a silného finančného sektora, ktoré z ostrova robia atraktívnu destináciu pre slovenských investorov.

• Lenka Potočná, Executive Representative Moris Trade sa zas podelí o autentické skúsenosti zo života a podnikania na ostrove.

• Anna Swiecka, Executive Partner Vilimek&Vagner Asset Management predstaví najatraktívnejšie investičné lokality a príležitosti a ponúkne aj insider informácie o pripravovaných projektoch.

• Filip Vágner, Founder a Managing Partner Vilimek&Vagner Asset Management bude diskusiu moderovať.



Foto: Vilimek&Vagner Asset Management

Lukáš Vilímek, Founder & Managing Partner



Počas panelovej diskusie a degustácie získajú účastníci prístup k informáciám z prvej ruky:

• Exkluzívne top investičné ponuky z portfólia Vilimek&Vagner Asset Management.

• Najlukratívnejšie lokality s nadpriemerným potenciálom zhodnotenia.

• Smart city projekty ako Azuri Village kombinujúce luxusné bývanie s kompletnou infraštruktúrou.

• Praktické aspekty správy nehnuteľností na diaľku.

• Garancie a možnosti financovania jednotlivých projektov

• Rezidentské víza - uvažujete o relokácii na Maurícius



Čo sa inde nedozviete: insider informácie pre vybraných investorov



Event ponúka výnimočnú príležitosť získať insider informácie priamo od kľúčových odborníkov. Účastníci budú mať exkluzívny prístup k:

• Neverejným investičným príležitostiam dostupným len pre úzky okruh klientov.

• Detailom o pripravovaných zmenách maurícijskej legislatívy, ktoré ovplyvnia hodnotu nehnuteľností.

• Informáciám o developerských projektoch vo fáze pred oficiálnym spustením predaja.

• Strategickým lokalitám s najvyšším potenciálom rastu hodnoty v nasledujúcich rokoch.

• Konkrétnym číslam o návratnosti investícií existujúcich klientov Vilimek&Vagner Asset Management.



Pre redakcie: exkluzívny materiál o novom trende v investovaní

Pre médiá je to príležitosť získať exkluzívny materiál o rastúcom trende investovania Slovákov do exotických destinácií. Prítomnosť bankových špecialistov a Slovenky so skúsenosťou života na Mauríciu zaručuje možnosť jedinečných vyjadrení nielen pre ekonomické a lifestyle redakcie.



Foto: Vilimek&Vagner Asset Management



Posledné voľné miesta: exkluzívna príležitosť pre náročných investorov

Pre investorov je to exkluzívna príležitosť osobne konzultovať svoje otázky s odborníkmi a získať prístup k portfóliu vybraných nehnuteľností, ktoré nie sú verejne dostupné. Kapacita eventu je obmedzená - zostáva už len pár posledných voľných miest, preto neváhajte s registráciou.



O spoločnosti Vilimek&Vagner Asset Management

Vilimek&Vagner Asset Management nie je len sprostredkovateľom nehnuteľností, ale strategickým partnerom pre investorov. Spoločnosť sa špecializuje na komplexné služby - od analýzy trhu cez výber nehnuteľnosti až po právnu podporu a následný manažment investícií, pričom kľúčovou hodnotou je práca založená na medzinárodných štandardoch, dátach, osobnej skúsenosti a detailných analýzach minimalizujúcich investičné riziká.

Klientom vytvárajú ziskové portfóliá

„Každá investícia je príležitosť, ktorá si zaslúži odborný prístup. Klientom vytvárame ziskové portfóliá," hovoria Filip Vagner a Lukáš Vilímek, zakladatelia Vilimek&Vagner Asset Management. „Spojili sme svoje skúsenosti a vášeň pre nehnuteľnosti, aby sme vám pomohli bezpečne a efektívne investovať za hranicami Slovenska."

Exluzívny prístup aj k neverejným ponukám

Vďaka medzinárodnej sieti kontaktov z projektového manažmentu, investičných valuácií a business developmentu majú klienti Vilimek&Vagner Asset Management prístup k exkluzívnym a neverejným ponukám. Spoločnosť monitoruje viac ako 30 exkluzívnych projektov na Mauríciu a poskytuje komplexnú podporu počas celého investičného cyklu - od identifikácie investičnej príležitosti a jej analýzy až po prípadný odpredaj nehnuteľnosti.

Kontakt pre médiá: Filip Vagner, Founder & Managing Partner

filip.vagner@vivaam.com

+421 949 442 882

Registrácia na event: https://www.vivaam.com/mauricius-event/

Ostáva už len pár voľných miest. Rezervujte si svoje miesto, kým je čas!