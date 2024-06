Maximálna dávka v nezamestnanosti sa má zvýšiť o viac ako 124 eur

Bratislava 6. júna (TASR) - Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od júla tohto roka zvýši o viac ako 124 eur mesačne. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli 2024 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Taktiež sa zvýši maximálna dávka garančného poistenia, a to o 378 eur mesačne. Informoval o tom vo štvrtok hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



"Poberať ju možno najviac šesť mesiacov. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky nezmení," uviedol Kontúr s tým, že maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od júla 2024 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci výšku 1457,50 eura a pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1410,50 eura.



Vyššia maximálna dávka v nezamestnanosti sa bude týkať tých, ktorí sa po 1. júli 2024 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných štyroch rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2860 eur mesačne.



Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení všetkých zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti. Konkrétne ide o zamestnancov na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnancov s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.



"Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení," dodal hovorca s tým, že na posúdenie nároku nemá vplyv to, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený, a ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý alebo neurčitý čas.



Od 1. júla 2024 sa zvýši aj maximálna výška dávky garančného poistenia, a to o 378 eur. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.



"Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2024 do 30. júna 2025, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 4290 eur. V predchádzajúcom ročnom období bola jej maximálna výška 3912 eur," objasnil Kontúr.