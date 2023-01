Bratislava 25. januára (TASR) - Maximálna doba nájmu poľnohospodárskej pôdy by sa mala skrátiť z 15 na desať rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Martin Fecko a Jozef Pročko (obaja OĽANO). Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. mája 2023.



"Cieľom predloženého návrhu zákona je skrátenie maximálnej doby nájmu pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku pri nájme na dobu určitú z 15 rokov na desať rokov. Potreba vyplynula aj z doterajšej aplikačnej praxe, aby sa umožnilo podporiť malých, mladých, rodinných, začínajúcich a ďalších agropodnikateľov," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe k návrhu zákona..