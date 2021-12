Maximálna možná výška štátnej investičnej pomoci od januára narastie

Bratislava 8. decembra (TASR) – Štát môže od januára budúceho roka výraznejšie podporovať súkromné investície do priemyslu. Vyplýva to z nariadenia o podmienkach na poskytnutie investičnej pomoci, ktoré v stredu schválila vláda. Okrem nárastu maximálnej podpory investícií o päť až 15 % ráta nariadenie aj so zvýšením maximálnej intenzity pomoci pre malé a stredné podniky a mikropodniky a tiež pre územie určené na podporu z Fondu spravodlivej transformácie. Do konca budúceho roka vláda zmierňuje pre pandémiu ochorenia COVID-19 aj podmienky na získanie pomoci.



Maximálna výška investičných stimulov na západnom Slovensku okrem Bratislavského kraja narastie zo súčasných 25 % oprávnených nákladov na 30 %, na strednom Slovensku bude nárast tiež o päť percent na 40 % oprávnených nákladov. Investori na východnom Slovensku by mohli dostať od štátu namiesto súčasných 35 % až 50 % oprávnených nákladov.



Nariadenie vláda novelizovala v nadväznosti na zmenu v legislatíve Európskej únie. V nových usmerneniach bolo ponechané zvýšenie hodnôt maximálnych intenzít o 20 % v prípade investičných zámerov realizovaných mikropodnikmi a malými podnikmi a o 10 % v prípade investičných zámerov realizovaných strednými podnikmi. Novou je možnosť zvýšenia maximálnych intenzít o 10 %, ak ide o investičné zámery realizované na území určenom na podporu z Fondu spravodlivej transformácie v rámci plánu spravodlivej transformácie. Do tohto územia vláda zaradila po novom aj okres Partizánske.



Prechodne, do konca budúceho roka, novela pre pandémiu zachováva znížené nároky na minimálnu výšku hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, minimálny počet vytvorených nových pracovných miest. Zároveň sa v tomto čase za investičné zámery realizované v prioritných oblastiach priemyselnej výroby považujú všetky investičné zámery realizované v priemyselnej výrobe.