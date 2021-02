Mazda vykázala za deväť mesiacov do konca decembra stratu

Tokio 4. februára (TASR) - Japonská automobilka Mazda Motor vykázala za deväť mesiacov do konca decembra 2020 stratu vo výške 78,3 miliardy jenov (620,20 milióna eur).



Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho roka mala Mazda zisk 32,4 miliardy JPY.



Po prepočítaní na akciu dosiahla Mazda v období apríl - december 2020 stratu 124,25 JPY po zisku 51,41 JPY rok predtým.



Tržby Mazdy v sledovanom období klesli o 23,3 % na 1,96 bilióna JPY.



Za celý finančný rok do 31. marca 2021 predpovedá Mazda stratu na akciu 79,39 JPY a tržby 2,9 bilióna JPY.



Japonská automobilka vo štvrtok uviedla, že jej februárovú výrobu negatívne ovplyvní nedostatok čipov.



Mazda vo februári reviduje svoje výrobné plány, pričom bude vychádzať z predpokladu, že nedostatok čipov a s tým spojený nedostatok polovodičov globálne zníži jej produkciu o 7000 vozidiel.



V stredu (3. 2.) nemenované zdroje uviedli, že za celý február a marec by produkcia automobilky mohla klesnúť až o 34.000 vozidiel. Automobilka však tvrdí, že redukcia výroby za oba mesiace nepresiahne 30.000 vozidiel.



(1 EUR = 126,25 JPY)