McDonald's kupuje podiel Carlyle v Číne, Hongkongu a Macau

Chicago 20. novembra (TASR) - Americká sieť rýchleho občerstvenia McDonald's oznámila v pondelok, že kupuje menšinový podiel investičnej firmy Carlyle v spoločnosti, ktorá riadi jej reštaurácie v Číne, Hongkongu a Macau, keďže sa snaží zjednodušiť štruktúru v regióne. Tým sa zvýši podiel McDonald's v tejto divízii z 20 % na 48 %. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.



Americký gigant v oblasti rýchleho občerstvenia predal kontrolu nad svojimi reštauráciami v Číne, Hongkongu a Macau v roku 2017 za 2,1 miliardy USD (1,92 miliardy eur). Bola to súčasť širšej stratégie McDonald's vlastniť menej reštaurácií, pričom ich prevádzku prenechal franšízam so znalosťou miestnych trhov.



V tom čase konzorcium na čele so štátnou investičnou spoločnosťou CITIC prevzalo väčšinový podiel v sieti reštaurácií, zatiaľ čo firma Carlyle kúpila podiel vo výške 28 %. McDonald's si ponechal v tejto divízii 20-percentný podiel.



Agentúra Reuters v apríli informovala, že Carlyle rokuje s finančnými poradcami o rôznych možnostiach svojho podielu v McDonald's China.



McDonald's v pondelok uviedol, že konzorciu CITIC zostáva kontrolný podiel a naďalej bude vlastniť 52 % v podniku, zatiaľ čo McDonald's zostáva menšinovým partnerom s podielom 48 %.



Generálny riaditeľ McDonald's Chris Kempczinski v tejto súvislosti poznamenal, že vzhľadom na výhody dlhodobého potenciálu Číny je "najlepší čas na zjednodušenie našej štruktúry".



McDonald's má v súčasnosti v Číne 5500 prevádzok a ázijská krajina je jeho najrýchlejšie rastúcim trhom.



(1 EUR = 1,0928 USD)