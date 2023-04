McDonald's má tento týždeň oznámiť plány v oblasti prepúšťania

New York 3. apríla (TASR) — Spoločnosť McDonald's na niekoľko dní zatvorila svoje pobočky v USA, pretože sa pripravuje informovať zamestnancov o prepúšťaní. Denník Wall Street Journal (WSJ) v pondelok citoval interný e-mail fastfoodového gigantu, v ktorom sa uvádza, že zamestnanci v USA a niektorí zahraniční zamestnanci by mali pracovať z domu, kým im spoločnosť oznámi, aký je ich pracovný status. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



O personálnych rozhodnutiach, ktoré sú súčasťou už skôr oznámenej rozsiahlej reštrukturalizácie spoločnosti, by mal McDonald's zamestnancov informovať počas tohto týždňa. Spoločnosť odmietla správu komentovať.



Hoci americký trh práce zostáva silný, prepúšťanie sa stupňuje, a to najmä v technologickom sektore, kde mnohé spoločnosti po pandemickom boome výrazne zvyšovali počty zamestnancov. V posledných mesiacoch oznámili prepúšťanie spoločnosti, ako IBM, Microsoft, Amazon alebo Twitter.



Väčšina prepúšťaní sa týka ľudí pracujúcich v kanceláriách. Nedostatok pracovníkov na obsadenie voľných miest, naopak, stále pociťujú služby vrátane gastrosektora.