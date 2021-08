McDonald's má v Británii problémy s dodávkami, minuli sa mu koktaily

Londýn 24. augusta (TASR) - Americkému gigantovi v oblasti rýchleho občerstvenia McDonald's došli mliečne koktaily vo všetkých britských prevádzkach pre problémy s dodávateľským reťazcom. Známy predajca hamburgerov zostal tiež bez balených nápojov vo fľašiach vo svojich 1250 prevádzkach v Anglicku, Škótsku a Walese. Hovorca uviedol, že skupina má problémy s dodávateľským reťazcom, ale "usilovne pracuje na vrátení týchto položiek do ponuky".



McDonald's je tak ďalšou spoločnosťou, ktorú zasiahli problémy s dodávkami po tom, čo bola sieť Nando's minulý týždeň nútená zatvoriť zhruba 50 reštaurácií pre nedostatok kurčiat. Dodávateľom vraj chýbajú zamestnanci a málo je aj vodičov nákladných automobilov.



Aj konkurenčný KFC nedávno upozornil na problémy s dodávateľským reťazcom, pre ktoré musel dočasne vyradiť niektoré položky z ponuky.



Firmy naprieč sektormi v Británii čelia kríze v dodávateľských reťazcoch, ktorým chýbajú najmä vodiči nákladných áut. Dôvodom sú jednak nové imigračné pravidlá pre občanov Európskej únie (EÚ) po brexite, a tiež obmedzenia spojené s ochorením COVID-19, najmä povinná karanténa. Rady vodičov totiž redukuje aj tzv. pingdémia, čo je názov pre povinnú samoizoláciu na 10 dní v prípade ľudí, ktorých vládna aplikácia identifikovala ako blízky kontakt s niekým, kto mal pozitívny test na ochorenie COVID-19.



Podnikateľské skupiny, ktoré zastupujú odvetvie maloobchodu a dopravy, už vyzvali vládu v Londýne, aby preskúmala plány na udelenie dočasných pracovných víz pre vodičov z EÚ.



Noviny Financial Times koncom júla napísali, že v týždni do 14. júla aplikácia britského zdravotníctva NHS nariadila samoizoláciu rekordnému počtu 600.000 ľudí.



Počet "pingov" z aplikácie NHS Covid Test and Trace, ktoré informovali ľudí, že boli v blízkom kontakte s pozitívnym na koronavírus, pritom stúpol o 17 %.



V tom istom týždni, ktorý sa končil 14. júla, vzrástol denný počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v Británii o viac ako 60 % a dosiahol svoj najvyšší bod od polovice januára.