McDonald's plánuje do roku 2027 otvoriť 10.000 nových reštaurácií

Chicago 6. decembra (TASR) - Americká sieť rýchleho občerstvenia McDonald's plánuje do roku 2027 otvoriť na celom svete približne 10.000 reštaurácií a viac ako zdvojnásobiť príjmy zo svojho vernostného programu. Oznámilo to v stredu vedenie spoločnosti, ktoré chce investovať značné prostriedky do automatizácie procesov a zrýchlenia služieb vo svojich prevádzkach. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Plány na expanziu zvýšia počet reštaurácií McDonald's na približne 50.000 vo viac ako 100 krajinách sveta a prinesú najrýchlejšie obdobie rastu v histórii spoločnosti.



McDonald's pred svojím investorským dňom uviedol, že do roku 2027 plánuje zvýšiť počet užívateľov svojho vernostného programu na 250 miliónov zákazníkov, vďaka čomu by mohol dosiahnuť ročný obrat 45 miliárd USD (41,75 miliardy eur). Tento program má v súčasnosti 150 miliónov aktívnych užívateľov, ktorí generujú tržby vo výške viac ako 20 miliárd USD.



McDonald's v uplynulých rokoch zdvojnásobil svoje marketingové stratégie, vrátane pilotnej iniciatívy "najlepší burger" na zlepšenie kvality svojich hamburgerov. Táto iniciatíva, ktorú spoločnosť nedávno rozšírila na 70 trhov, bude do roku 2026 zavedená na takmer všetkých trhoch.



V roku 2024 McDonald's očakáva nárast tržieb o takmer 2 % pri konštantných menových kurzoch po odhadovanom zvýšení o 1,5 % v roku 2023.



McDonald's spolupracuje aj s Google Cloud spoločnosti Alphabet s cieľom nasadiť umelú inteligenciu (AI) do svojich reštaurácií po celom svete. To by zahŕňalo automatizáciu procesov, čo pomôže rýchlejšie dodávať teplejšie a čerstvejšie jedlo zákazníkom.



Hoci sú výdavky amerických spotrebiteľov pod tlakom, McDonald's sa to veľmi nedotklo vďaka cenovo dostupným položkám v menu a agresívnym akciám.



(1 EUR = 1,0778 USD)