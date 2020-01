McDonald's vykázal za 4. štvrťrok lepšie, ako boli očakávané výsledky

New York 29. januára (TASR) - Americká sieť rýchleho občerstvenia McDonald's vykázala za 4. štvrťrok 2019 lepšie, ako boli očakávané výsledky. Pomohlo jej zvýšenie cien. Aj vďaka tomu ročné tržby reťazca prvýkrát prekročili hranicu 100 miliárd USD.



Spoločnosť McDonald's v stredu informovala o tom, že jej čistý zisk sa za tri mesiace do konca decembra 2019 zvýšil o 11 % na 1,57 miliardy USD (1,43 miliardy eur), čo predstavuje 2,08 USD na akciu, z 1,41 miliardy USD alebo 1,82 USD/akcia rok predtým.



Upravený zisk po vylúčení jednorazových položiek dosiahol 1,97 USD na akciu. Analytici predpovedali reťazcu upravený zisk 1,96 USD/akcia.



Tržby McDonald's sa vo 4. kvartáli zvýšili medziročne o 4 % na 5,3 miliardy USD, čo sa zhoduje s odhadmi expertov.



Takzvané porovnateľné tržby na domácom trhu v Spojených štátoch v prevádzkach otvorených viac ako rok stúpli v uplynulom štvrťroku o 5,1 %.



Spoločnosť McDonald's pripísala rast obratu zvýšeniu svojich cien a pozitívnemu vplyvu modernizácie prevádzok vrátane špičkových technológií, ktoré zahŕňajú samoobslužné stánky. Reťazec plánuje pokračovať v modernizácii aj v tomto roku, pričom jeho investičné výdavky v USA by mali dosiahnuť približne 1,3 miliardy USD.



McDonald's tiež uviedol, že jeho globálne tržby za celý rok 2019 presiahli 100 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1005 USD)