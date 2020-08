McDonald's žaluje bývalého riaditeľa za sexuálny škandál

Chicago 10. augusta (TASR) - Americká sieť rýchleho občerstvenia McDonald's v pondelok uviedla, že zažalovala bývalého generálneho riaditeľa Steva Easterbrooka. Žiada od neho vrátenie desiatok miliónov USD, ktoré dostal ako odstupné a benefity. Tvrdí, že klamal o sexuálnych vzťahoch s najmenej tromi zamestnancami.



Žaloba prišla deväť mesiacov po tom, čo McDonald's prepustil Easterbrooka po tom, ako sa zistilo, že mal „nefyzický“ blízky vzťah so zamestnankyňou, čím porušili politiku reťazca.



McDonald's vyhlásil, že túto záležitosť znova otvoril minulý mesiac po tom, čo dostal anonymný tip a zistil, že Easterbrook mal sexuálne vzťahy s viacerými zamestnankyňami už rok pred odchodom.



Právnici Easterbrooka sa k žalobe zatiaľ nevyjadrili. Pri odchode z firmy označil svoj „nefyzický blízky vzťah“ za „chybu“ a vyhlásil, že nastal čas, aby sa pohol ďalej.



Firma Equilar odhadla, že balík odstupného pre Easterbrooka predstavoval 41,8 milióna USD (35,53 milióna eur).



Podľa McDonald's si Easterbrook túto sumu už nezaslúži, pretože klamal, a keby predstavenstvo poznalo celú pravdu, vyhodili by ho bez odstupného.



Reťazec v podaní na súde v Delaware uviedol, že našiel desiatky nahých alebo sexuálne explicitných fotografií žien vrátane troch zamestnankýň, ktoré si Easterbrook poslal na svoj osobný e-mail z firemného e-mailu.



McDonald's ďalej informoval, že Easterbrook odstránil e-maily a priložené fotografie z firemného telefónu krátko pred prepustením, ale zostali na firemnom serveri bez toho, aby o tom vedel.



Okrem toho Easterbrook schválil „mimoriadny“ balík firemných akcií jednej zo žien krátko po prvom sexuálnom stretnutí a klamal vyšetrovateľom, keď poprel akékoľvek fyzické sexuálne vzťahy so zamestnankyňami.



Easterbrook, rodák z Anglicka, sa stal generálnym riaditeľom McDonald's v marci 2015. Má zásluhu na modernizácii reťazca, zavádzaní kioskov s dotykovou obrazovkou a raňajkového menu po celý deň.



Jeho nástupca Chris Kempczinski minulý mesiac aktualizoval firemné hodnoty spoločnosti McDonald's. V pondelok v zamestnaneckom memorande Kempczinski uviedol, že spoločnosť nebude tolerovať správanie, ktoré nie je v súlade s jej hodnotami.



Podľa analytikov súdny proces odráža snahu McDonald's upokojiť akcionárov.