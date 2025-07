McGrath: Krajiny, ktoré nedodržiavajú právny štát, nedostanú financie

Brusel 1. júla (TASR) - Princíp podmienenosti právneho štátu Európska komisia (EK) zohľadňuje aj pri príprave budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ. Uviedol to v utorok eurokomisár pre spravodlivosť, demokraciu a právny štát Michael McGrath v rozhovore pre Európsku redakciu (ENR), ktorej súčasťou je aj TASR.



Komisár čelil sérii otázok o stave právneho štátu v krajinách EÚ, týkali sa väčšinou diania v Maďarsku, ale aj čo sa týka situácie v Španielsku či na Slovensku, s odkazom na kroky slovenskej vlády v oblasti slobody tlače, justície a postoja k mimovládnym organizáciám. McGrath spresnil, že sa nemôže venovať otázkam špecifickým pre členské krajiny. Dodal, že EK dokončuje správu o právnom štáte za rok 2025. Každá krajina bola vyzvaná, aby zareagovala na zistenia EK a upozornila na nepresnosti. V tejto fáze eurokomisia dokončuje kapitoly o jednotlivých krajinách aj s hodnotením, či došlo k pokroku v súvislosti s jej odporúčaniami z vlaňajška.



Komisár uviedol, že EK skúma princíp podmienenosti právneho štátu ako trvalého mechanizmu aj v rámci príprav ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ. Komisia návrh viacročného finančného rámca (VFR) predloží v júli.



„Myslím si, že sme sa z tohto procesu veľa naučili, z prepojenia medzi reformami a prístupom k financovaniu EÚ, čo môže byť pre členské štáty citlivá záležitosť. V rámci pripravovaného rozpočtu sa bude zvažovať dôraz na národné plány a zahrnutie podmienenosti určitých reforiem,“ vysvetli.



Pripomenul, že EK bola doteraz aktívna v oblasti právneho štátu aj prostredníctvom mnohých právnych konaní o porušení povinností vyplývajúcich z práva EÚ, neraz musel rozhodovať Súdny dvor EÚ a to v prospech eurokomisie. Došlo aj k využitiu nástrojov na zablokovanie eurofondov, čo podľa neho EK nerobí rada, lebo chce, aby boli financie EÚ sprístupnené členským štátom a konečným príjemcom rôznych programov.



„Ale ak vidíme porušenia právneho štátu, podľa zmlúv máme povinnosť konať,“ povedal McGrath. Dodal, že eurokomisia v kontexte ďalšieho VFR zvažuje, aké zmeny by mohli byť potrebné v architektúre podmienenosti právneho štátu, pričom však v usmerneniach zo začiatku roka jasne uviedla, že ani jedno euro nebude k dispozícii krajinám, kde sa nedodržiava právny štát.



Na otázku, či tento postoj a zámer chrániť európskych spotrebiteľov bude mať širšie dôsledky pre obchod EÚ s Čínou, McGrath uviedol, že eurokomisia má jasnú predstavu o rizikách a príležitostiach obchodu s Čínou. „Je to dôležitý obchodný partner, ale pokiaľ ide o rešpektovanie pravidiel, musí to byť jednoznačné. Platformy elektronického obchodu z Číny vnímajú Európu ako lukratívny trh, kde zažívajú dramatický rast. Musíme sa zamyslieť nad dôsledkami toho, najmä pokiaľ ide o vplyv na spotrebiteľov a tiež na európske podniky,“ uviedol komisár.



Pripomenul, že EÚ sa snaží zamerať sa na znižovanie rizík a nie na odstrihnutie sa od čínskeho trhu. „Tam, kde sa prejavujú nerovnováhy, kde existuje nekalá hospodárska súťaž a kde chýba rešpekt k pravidlám bezpečnosti výrobkov a ochrany spotrebiteľa, musíme na to upozorniť. Reagovali sme rázne a chcem všetkým povedať, že je to oblasť, ktorá ma znepokojuje,“ opísal situáciu komisár.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)