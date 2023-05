McHenry: Američania by mali mať dôveru v bezpečnosť svojich vkladov

Washington 1. mája (TASR) - Američania by si mali byť aj naďalej istí bezpečnosťou svojich bankových vkladov. Uviedol to predseda finančného výboru Snemovne reprezentantov Patrick McHenry vo vyhlásení v pondelok po kolapse First Republic Bank, tretej väčšej americkej banky za necelé dva mesiace. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



McHenry ocenil "rýchlu prácu" Federálneho úradu pre poistenie vkladov (FDIC), ktorý cez víkend zabavil aktíva First Republic Bank a dohodol sa s veľkobankou JPMorgan Chase, že kúpi väčšinu aktív problémového veriteľa.



"Kúpa First Republic, dúfajme, upokojí otrasy v bankovom sektore," povedal generálny riaditeľ JPMorgan Chase Jamie Dimon v pondelok po oznámení, že jeho firma kúpila neúspešného veriteľa.



Bankový gigant JPMorgan vo vyhlásení ďalej uviedol, že prevezme pôžičky First Republic v hodnote 173 miliárd USD a cenné papiere za približne 30 miliárd USD, vrátane vkladov vo výške 92 miliárd USD. Nepredpokladá sa však, že prevezme dlh alebo prioritné akcie banky.



JPMorgan bola jedným z niekoľkých kupcov, vrátane PNC Financial Services Group a Citizens Financial Group Inc CFG.N, ktorí v nedeľu (30.4.) predložili konečné ponuky v aukcii organizovanej americkými regulačnými úradmi.



FDIC odhadol, že náklady Fondu poistenia vkladov na pokrytie strát First Republic budú približne 13 miliárd USD (11,84 miliardy eur). Konečné náklady budú stanovené, keď FDIC ukončí nútenú správu.



Dohoda o First Republic, ktorá mala k 13. aprílu celkové aktíva vo výške 229,1 miliardy USD a vklady v hodnote 103,9 miliardy USD, prichádza necelé dva mesiace potom, čo zlyhali Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank pre úniky vkladov. To prinútilo Federálny rezervný systém (Fed), aby zasiahol a núdzovými opatreniami stabilizoval trhy. Tieto zlyhania prišli po dobrovoľnej likvidácii Silvergate zameranej na kryptomeny, uviedol minulý týždeň zdroj pre agentúru AFP pod podmienkou zachovania anonymity.



"Naša vláda nás a ostatných pozvala, aby sme zintenzívnili svoje úsilie, a to sme urobili," povedal Dimon. "Naša finančná sila, schopnosti a obchodný model nám umožnili predložiť ponuku, ktorá minimalizuje náklady Fondu poistenia vkladov," dodal.



Podľa FDIC sa 84 pobočiek skrachovanej banky v ôsmich štátoch USA od pondelka znovu otvorí ako pobočky banky JPMorgan Chase.



FDIC sa chystá zverejniť v pondelok večer komplexný prehľad federálneho systému poistenia vkladov, čím rozprúdi novú diskusiu o tom, či by vláda mala rozšíriť ochranu bankových vkladov. A a ak áno, o koľko.



V súčasnosti je limit pre bankové vklady vo výške 250.000 USD na osobu. V prípade, že poistená banka zlyhá, FDIC použije Fond poistenia vkladov na vyplatenie klientov, ale len v rámci tohto limitu. Ten bol zvýšený po finančnej kríze v roku 2008, a to z predchádzajúceho stropu 100.000 USD.



Po páde SVB a Signature sa však začalo diskutovať o tom, že limit bude možno potrebné prehodnotiť.



(1 EUR = 1,0981 USD)