Rezort cestovného ruchu má za prioritu pokračovať v podpore turizmu
Ministerstvo sa chce zamerať najmä na posilnenie konkurencieschopnosti Slovenska ako atraktívnej turistickej destinácie, podporu kvalitných služieb a udržateľného rozvoja cestovného ruchu v regiónoch.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Hlavnou prioritou Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR v oblasti cestovného ruchu v roku 2026 bude pokračovanie v maximálnej podpore tohto sektora, ktorý vníma ako jeden z kľúčových motorov hospodárskeho rastu a regionálneho rozvoja.
„Naším cieľom je vytvárať podmienky na ďalšie zvyšovanie návštevnosti, pričom ambíciou je, aby sa podarilo prekonať aj doteraz rekordný rok 2019,“ uviedol pre TASR o plánoch v tomto roku hovorca MCRŠ Patrik Velšic.
„Cestovný ruch má zásadný význam nielen pre celkové hospodárstvo, ale aj pre tvorbu pracovných miest, rozvoj regiónov, podporu malého a stredného podnikania a stabilitu sektora gastronómie a služieb,“ poznamenal Velšic.
Dôležitou súčasťou aktivít ministerstva bude podľa neho aj úzka spolupráca s regiónmi, samosprávami a podnikateľským sektorom, aby sa pozitívne efekty rastu cestovného ruchu premietli do konkrétnych prínosov pre miestne komunity a kvalitu života obyvateľov.
