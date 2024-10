MCRŠ odprezentovalo odborníkom z cestovného ruchu nástroje na podporu

Bratislava 11. októbra (TASR) - Predstavitelia Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR sa stretli so zástupcami krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu, pričom cieľom stretnutia bolo predstaviť nové nástroje na podporu cestovného ruchu v oblasti destinačného manažmentu. Zástupcovia organizácií tak dostali informácie týkajúce sa efektívnej prípravy projektov so zámerom maximálneho využívania alokovaných finančných prostriedkov na podporu cestovného ruchu. Informovalo o tom v piatok MCRŠ.



"Ministerstvo navyšuje od budúceho roka dotácie pre organizácie cestovného ruchu o päť miliónov, na celkovú sumu 15 miliónov eur a o túto sumu budú môcť žiadať po zverejnení výzvy. Na dnešnom stretnutí so všetkými zástupcami oblastných a krajských organizácií sme predstavili návrhy výzvy, systémové nástroje na podávanie žiadostí a ciele, ktoré chceme realizáciou ich projektov dosiahnuť. Naším cieľom je tieto procesy zjednodušiť, aby sa zvýšila kvalita projektov a žiadostí, a v konečnom dôsledku, aby tieto projekty boli úspešne zrealizované," uviedol štátny tajomník pre cestovný ruch Marek Harbuľák.



Nové nástroje, ktoré sú obsiahnuté v novele zákona o podpore cestovného ruchu, a nový fond by mali byť pritom významnými prostriedkami na oživenie cestovného ruchu, ktorý bol vážne poškodený pandémiou a ďalšími krízami.