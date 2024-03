Rezort bude pri cestnom zákone pokračovať v legislatívnom procese

Bratislava 8. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR bude pri novele zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) pokračovať v legislatívnom procese. Uviedla to hovorkyňa MD SR Petra Poláčiková v reakcii na vyjadrenia občianskeho združenia Cyklokoalícia, ktoré k novele cestného zákona podalo hromadnú pripomienku a žiada ministerstvo návrh novely stiahnuť.



"MD SR bude pokračovať v legislatívnom procese, nasledovať bude rozporové konanie," uviedla pre TASR Poláčiková. Cyklokoalícia uplynulý štvrtok uviedla, že hromadnou pripomienkou k návrhu novely cestného zákona poukazuje na porušenie legislatívnych pravidiel vlády aj neodôvodnený a zmätočný obsah.



"Ministerstvo opäť nezdôvodnilo skrátené pripomienkové konanie, čo mu už okrem nás vytýka aj generálna prokuratúra. Nesprávne vyhodnotilo aj vplyvy na rozpočet verejnej správy a opomenulo predbežné pripomienkové konanie, na čo tiež v pripomienkach upozornilo ministerstvo financií aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny," upozornil prezident Cyklokoalície Dan Kollár.



Cyklokoalícia pripomenula, že k návrhu novely predložili zásadné pripomienky aj samosprávy, ktoré podľa cyklozdruženia poukazujú na zmätočnosť a nesystémovosť navrhovaných zmien a kritizujú vysoké pokuty, ktoré môžu byť pre samosprávy likvidačné. Podľa návrhu novely by totiž rezort mohol v prípade neplnenia opatrení uložených ministerstvom pri štátnom odbornom dozore udeliť pokutu až do výšky 200.000 eur.



V novele cestného zákona navrhuje rezort dopravy rozšíriť svoje kompetencie o možnosť vykonávať štátny odborný dozor nad cestami prvej až tretej triedy a miestnymi cestami, ak to vyžaduje naliehavý verejný záujem alebo ide o okolnosti hodné osobitného zreteľa. Rezort tiež navrhuje rozšíriť svoje právomoci o možnosť zaujať stanovisko v prípade, ak cestný správny orgán alebo obec nesúhlasí so záväzným odôvodneným stanoviskom dopravného inšpektorátu.