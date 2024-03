Rezort dopravy hľadá nového riaditeľa Slovenskej správy ciest

Bratislava 6. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR vyhlásilo výberové konanie na generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (SSC), hľadá tiež členov predstavenstva do šiestich rezortných spoločností. Záujemcovia sa môžu do výberových konaní prihlásiť písomne do 20. marca. V stredu o tom informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.



Popri hľadaní nového generálneho riaditeľa SSC rezort dopravy obsadzuje aj posty členov predstavenstva rezortných spoločností. Ide o Národnú diaľničnú spoločnosť, Železničnú spoločnosť Slovensko, Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, Verejné prístavy, Letisko M. R. Štefánika a Slovenskú poštu.



Informácie o výberových konaniach, ako aj kritériá a podmienky pre uchádzačov sú zverejnené na internetovej stránke ministerstva dopravy, v sekcii médiá/tlačové správy.