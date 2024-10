Rezort dopravy sa vyjadril k námietkam poľnohospodárov

Veľký Meder 2. októbra (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR je oboznámené s námietkami poľnohospodárov v súvislosti so zrekonštruovanou cestou prvej triedy medzi Veľkým Mederom a Medveďovom v okrese Dunajská Streda. Poľnohospodári majú podľa ministerstva vytypovať a v spolupráci s projektantom navrhnúť miesta chýbajúcich vjazdov na poľnohospodárske pozemky. Slovenská správa ciest sa bude následne týmito návrhmi zaoberať. TASR to uviedli z odboru komunikácie MD SR.



"Projekt modernizácie cesty prvej triedy I/13 bol financovaný z eurofondov a zrealizovaný v existujúcom šírkovom usporiadaní," priblížili z ministerstva s tým, že súčasťou modernizácie bola aj výmena a doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení v súlade so schváleným projektom, ktorý spĺňa platné normy a predpisy.



Poľnohospodári upozornili na komplikácie pri prejazde strojov po ceste medzi Veľkým Mederom a Medveďovom. Predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová v piatok (27. 9.) pre TASR uviedla, že nové zvodidlá neumožňujú vyhnúť sa poľnohospodárskemu stroju s protiidúcim kamiónom. Za problematické označila aj situácie, keď sa chcú poľnohospodári dostať z cesty na svoje polia.



Trnavský samosprávny kraj (TTSK) apeluje na ministerstvo, aby situáciu urgentne riešilo. "V záujme Trnavského kraja je v rámci možných kompetencií prispieť k riešeniu vzniknutej situácie, hoci predmetný úsek cesty prvej triedy Veľký Meder - Medveďov je v správe štátu, nie kraja. Riešenie problému vidíme v kompromise obidvoch strán," priblížila TASR hovorkyňa TTSK Natália Petkáčová. Dodala, že krajská samospráva bola v rámci nedávneho stretnutia oboznámená so situáciou z pohľadu zástupcov Agrárnej komory Slovenska a Slovenskej správy ciest.