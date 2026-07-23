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Kampaň Do práce na bicykli pokorila hranicu 15.000 účastníkov

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Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Cieľom kampane je vymeniť auto za bicykel, chôdzu, verejnú osobnú dopravu alebo ich kombináciu pri každodennej ceste do práce.

Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Kampaň Do práce na bicykli má za sebou svoj 13. ročník. Do kampane sa zapojilo 15.226 súťažiacich, 1256 zamestnávateľov a 4464 tímov. Súťažiaci spolu na bicykli, pešo či verejnou osobnou dopravou prešli takmer tri milióny kilometrov a ušetrili 671 ton oxidu uhličitého. Cieľom kampane je vymeniť auto za bicykel, chôdzu, verejnú osobnú dopravu alebo ich kombináciu pri každodennej ceste do práce. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy (MD) SR Petra Poláčiková.

V kategórii Aktívna samospráva sa na prvom mieste umiestnilo mesto Dolný Kubín. Druhú priečku obsadilo mesto Sládkovičovo a tretie miesto mesto Trenčín.

Medzi zamestnávateľmi s počtom zamestnancov nad 250 tento rok zvíťazila spoločnosť Vaillant Industrial Slovakia. Za ňou sa umiestnila spoločnosť Bekaert Hlohovec a tretie miesto obsadilo mesto Trnava.

V kategórii zamestnávateľov s počtom zamestnancov do 249 zvíťazila Základná škola J. G. Tajovského v Senci. Druhé miesto patrí spoločnosti GGB Slovakia a tretie miesto obsadila obec Beluša.

Ocenenie v kategórii Víťazný samosprávny kraj získal Trenčiansky samosprávny kraj. Na druhom mieste sa umiestnil Bratislavský samosprávny kraj a tretie miesto obsadil Žilinský samosprávny kraj.

„Kampaň Do práce na bicykli prináša svoje ovocie. Mnohé samosprávy si v poslednom období vybudovali prostredníctvom plánu obnovy a odolnosti bezpečnú cyklodopravnú infraštruktúru a umožnili tak svojim obyvateľom a zamestnancom sídliacim na ich území využívať bicykel, prípadne spojiť cestu aj s verejnou osobnou, predovšetkým železničnou dopravou,“ priblížil národný cyklokoordinátor Peter Klučka.
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