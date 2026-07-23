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Kampaň Do práce na bicykli pokorila hranicu 15.000 účastníkov
Cieľom kampane je vymeniť auto za bicykel, chôdzu, verejnú osobnú dopravu alebo ich kombináciu pri každodennej ceste do práce.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Kampaň Do práce na bicykli má za sebou svoj 13. ročník. Do kampane sa zapojilo 15.226 súťažiacich, 1256 zamestnávateľov a 4464 tímov. Súťažiaci spolu na bicykli, pešo či verejnou osobnou dopravou prešli takmer tri milióny kilometrov a ušetrili 671 ton oxidu uhličitého. Cieľom kampane je vymeniť auto za bicykel, chôdzu, verejnú osobnú dopravu alebo ich kombináciu pri každodennej ceste do práce. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy (MD) SR Petra Poláčiková.
V kategórii Aktívna samospráva sa na prvom mieste umiestnilo mesto Dolný Kubín. Druhú priečku obsadilo mesto Sládkovičovo a tretie miesto mesto Trenčín.
Medzi zamestnávateľmi s počtom zamestnancov nad 250 tento rok zvíťazila spoločnosť Vaillant Industrial Slovakia. Za ňou sa umiestnila spoločnosť Bekaert Hlohovec a tretie miesto obsadilo mesto Trnava.
V kategórii zamestnávateľov s počtom zamestnancov do 249 zvíťazila Základná škola J. G. Tajovského v Senci. Druhé miesto patrí spoločnosti GGB Slovakia a tretie miesto obsadila obec Beluša.
Ocenenie v kategórii Víťazný samosprávny kraj získal Trenčiansky samosprávny kraj. Na druhom mieste sa umiestnil Bratislavský samosprávny kraj a tretie miesto obsadil Žilinský samosprávny kraj.
„Kampaň Do práce na bicykli prináša svoje ovocie. Mnohé samosprávy si v poslednom období vybudovali prostredníctvom plánu obnovy a odolnosti bezpečnú cyklodopravnú infraštruktúru a umožnili tak svojim obyvateľom a zamestnancom sídliacim na ich území využívať bicykel, prípadne spojiť cestu aj s verejnou osobnou, predovšetkým železničnou dopravou,“ priblížil národný cyklokoordinátor Peter Klučka.
V kategórii Aktívna samospráva sa na prvom mieste umiestnilo mesto Dolný Kubín. Druhú priečku obsadilo mesto Sládkovičovo a tretie miesto mesto Trenčín.
Medzi zamestnávateľmi s počtom zamestnancov nad 250 tento rok zvíťazila spoločnosť Vaillant Industrial Slovakia. Za ňou sa umiestnila spoločnosť Bekaert Hlohovec a tretie miesto obsadilo mesto Trnava.
V kategórii zamestnávateľov s počtom zamestnancov do 249 zvíťazila Základná škola J. G. Tajovského v Senci. Druhé miesto patrí spoločnosti GGB Slovakia a tretie miesto obsadila obec Beluša.
Ocenenie v kategórii Víťazný samosprávny kraj získal Trenčiansky samosprávny kraj. Na druhom mieste sa umiestnil Bratislavský samosprávny kraj a tretie miesto obsadil Žilinský samosprávny kraj.
„Kampaň Do práce na bicykli prináša svoje ovocie. Mnohé samosprávy si v poslednom období vybudovali prostredníctvom plánu obnovy a odolnosti bezpečnú cyklodopravnú infraštruktúru a umožnili tak svojim obyvateľom a zamestnancom sídliacim na ich území využívať bicykel, prípadne spojiť cestu aj s verejnou osobnou, predovšetkým železničnou dopravou,“ priblížil národný cyklokoordinátor Peter Klučka.