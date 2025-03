Rezort dopravy pripravuje zmenu týkajúcu sa staníc technickej kontroly

Bratislava 31. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR pripravuje legislatívnu zmenu, ktorá umožní, aby podporné činnosti pre stanice technickej a emisnej kontroly, ako aj ďalšie technické služby, opäť robil štát. To by malo priniesť väčšiu kontrolu a transparentnosť v tomto sektore, informovalo v pondelok MD.



Ide o podporné činnosti, ako školenie technikov, overovanie pracovísk a zariadení, zabezpečovanie skúšok technikov, vývoj informačných systémov, prípravu metodík pre kontroly vozidiel, vývoj nových metód kontrol a ďalšie podporné činnosti. V súčasnosti ich zabezpečujú súkromné firmy ako tzv. technické služby. Ministerstvo dopravy však považuje tieto služby za prenesené úlohy štátu. Ich postupné prevzatie pripravuje rezort v dvoch fázach.



„Treba povedať, že je to dlhodobý proces. V prvej fáze prijmeme legislatívu, ktorá upraví fungovanie technických služieb a v druhej fáze, po 20. máji 2033, prejde činnosť na právnickú osobu zriadenú ministerstvom. Nemusí to byť úplne nová organizácia, ale už existujúca, napr. NDS, ktorej tieto kompetencie dáme. To nám zabezpečí lepšiu kontrolu nad celým systémom,“ vysvetlil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



V minulosti podporné činnosti pre stanice emisnej a technickej kontroly zabezpečoval štát prostredníctvom Ústavu cestného hospodárstva a dopravy. Po jeho zrušení prešli tieto činnosti na súkromné subjekty. Tieto firmy majú poverenie vykonávať technické služby do 19. mája 2033.