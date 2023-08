Predĺžili termín výberového konania do Predstavenstva Slovenskej pošty

Bratislava 17. augusta (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) predĺžilo termín na prihlásenie sa do výberového konania na členov Predstavenstva Slovenskej pošty. Nový termín na doručenie písomnej prihlášky je do 31. augusta 2023. Rezort dopravy o tom informoval vo štvrtok.



Ministerstvo vyhlásilo výberové konanie 3. augusta 2023. Termín na prihlásenie sa bol pôvodne do 17. augusta. Dôvodom jeho predĺženia je snaha o vytvorenie možnosti hlásiť sa viacerým uchádzačom. "Ministerstvo dopravy hľadá skúsených manažérov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, minimálne päťročnou praxou v riadiacich funkciách, občianskou a morálnou bezúhonnosťou, so strategickým myslením a s kvalitnou znalosťou cudzieho jazyka," uviedlo MD.



"Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: MD SR - sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou 'Výberové konanie na členov predstavenstva Slovenskej pošty, a.s. - NEOTVÁRAŤ'," priblížil rezort dopravy.



Podrobnosti o výberovom konaní sú dostupné na webe MD.