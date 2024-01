Rezort dopravy: Hlavná trasa R7 a D4 je skolaudovaná a bezpečná

Bratislava 22. januára (TASR) - Hlavná trasa rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 je skolaudovaná od roku 2022 v celej dĺžke približne 58 kilometrov a je bezpečná pre motoristov. Ministerstvo dopravy (MD) SR tak reagovalo na vyjadrenia poslanca za Progresívne Slovensko (PS) Mareka Lackoviča. Poslanec sa v nedeľu (21. 1.) vyjadril, že juhozápadná časť R7, po ktorej jazdia tisíce áut denne, nie je ani v roku 2024 hotová a zrejme ani úplne bezpečná.



"Hlavná trasa rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 je skolaudovaná od roku 2022 v celkovej dĺžke približne 58 km. Rýchlostná cesta R7 rovnako ako diaľnica D4 sú absolútne bezpečné pre motoristov, čo bolo preukázané v kolaudačných konaniach k jednotlivým stavebným objektom hlavnej trasy rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 vrátane k nim prislúchajúcich stavebných objektov," uviedla v pondelok hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.



Lackovič upozornil, že úsek R7 z Dunajskej Lužnej po Holice je vo výstavbe už ôsmy rok. Podľa neho ide o 17-kilometrový úsek, ktorý mal byť dokončený a skolaudovaný ešte koncom roka 2023, keď sa mu skončilo opakované predĺženie časovo obmedzeného predčasného užívania. Poslanec tiež pripomenul, že stavebník mal na rýchlostnej ceste odstrániť niektoré závažné nedostatky, no či tak urobil, podľa Lackoviča nevedno.



Rezort dopravy reagoval, že časovo obmedzené predčasné užívanie bolo predĺžené do konca roka 2024, a to iba pre niektoré stavebné objekty vyvolaných investícií, nie pre hlavnú trasu R7 a D4, informovala Poláčiková.



Ministerstvo tiež pripomenulo, že do konca roka 2023 uhradilo koncesionárovi takzvanú platbu za dostupnosť vo výške približne 138 miliónov eur. Poláčiková spresnila, že táto platba nie je fixnou sumou, jej výška sa odvíja od aktuálnych ekonomických štatistických ukazovateľov a tiež od toho, ako kvalitne si stavebník plní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy.



"MD SR platí koncesionárovi plnú platbu za dostupnosť iba za skolaudované úseky R7 a D4. V čase, keď tieto úseky boli iba v predčasnom užívaní, MD SR krátilo platbu za dostupnosť v súlade s výpočtom podľa koncesnej zmluvy PPP projektu D4/R7. Intenzity dopravy majú stúpajúcu tendenciu a po prepojení diaľnic D1 a D4 predpokladáme ešte výraznejší nárast intenzít dopravy," doplnila Poláčiková.