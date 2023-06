Nové zmluvy na príspevky za ubytovanie odídencov už možno predkladať

Bratislava 23. júna (TASR) - Podnikatelia s ubytovaním už môžu predkladať návrhy nových zmlúv, na základe ktorých im Ministerstvo dopravy (MD) SR preplatí príspevok za ubytovanie odídencov od júna do decembra 2023. Informoval o tom v piatok Martin Petro z odboru komunikácie MD SR.



"Formulár zmluvy je dostupný na webe slovensko.sk a vzor zmluvy možno nájsť aj na webe mindop.sk v časti Lex Ukrajina. Keďže sedemmesačné obdobie je pomerne dlhé a chceme príspevky vyplácať priebežne, rozdelili sme ho na tri časti. Prvé žiadosti budú môcť podnikatelia, ktorí s nami podpíšu zmluvu, predkladať v auguste za obdobie jún a júl 2023," povedal generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka.



Rezort dopravy tiež v júni podľa Petra spustil preplácanie príspevkov za ubytovanie odídencov za mesiace marec, apríl a máj 2023. Podnikatelia zatiaľ doručili 250 žiadostí, ktoré sa momentálne posudzujú.



"Termín, dokedy je možné predkladať tieto žiadosti, je uprostred letnej dovolenkovej sezóny, na konci júla 2023. Verím, že všetci podnikatelia už na základe svojich doterajších skúseností s predkladaním žiadostí vedia, že najlepšie je zasielať svoje žiadosti priebežne a nenechávať si to na poslednú chvíľu," doplnil Ondrčka.



Petro dodal, že dočasné ubytovanie odídencom z Ukrajiny doteraz poskytlo približne 1100 ubytovateľov, ktorým MD SR súhrnne vyplatilo viac ako 38,5 milióna eur. Ministerstvo dopravy bude príspevky preplácať vo výške nákladov na poskytnuté ubytovanie, zatiaľ do konca roka 2023, maximálne vo výške 24,20 eura za noc za dospelú osobu a 12,10 eura za noc za dieťa do 15 rokov.