Ministerstvo dopravy pomohlo státisícom odídencov z Ukrajiny

Bratislava 24. februára (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR za rok od vypuknutia vojny na Ukrajine bezplatne prepravilo vlakmi viac ako 712.000 odídencov a vynaložilo na ich ubytovanie v hoteloch a penziónoch 15,5 milióna eur. V piatok o tom informovalo MD s tým, že Ukrajinci prichádzajúci na Slovensko môžu jazdiť vlakmi zadarmo, bezplatne využívajú diaľnice a Slovenská pošta už doručila na Ukrajinu zadarmo 51.000 balíkov.



"Chcem aj takto spätne veľmi oceniť nasadenie našich kolegov, ktorí okamžite začali dávať dokopy ponuku ubytovania a zabezpečovali dopravu z hraníc do záchytných centier a do ubytovacích zariadení. Veľká vďaka patrí aj majiteľom hotelov, penziónov či dopravcom, ktorí poskytli svoje kapacity," povedal dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Ministerstvo tri dni od vypuknutia konfliktu spustilo web www.pomocpreukrajinu.sk s ponukou ubytovania a za rok vyplatilo 15,5 milióna eur za ubytovanie odídencov 678 podnikateľom s ubytovaním. Aktuálne rezort dopravy posudzuje žiadosti za ďalších 7,6 milióna eur za obdobie od vlaňajšieho októbra. Odídenci strávia v hoteloch či penziónoch priemerne 25 nocí. Vyplácanie príspevkov za ubytovanie tento týždeň vláda predĺžila do konca mája.



Železničná spoločnosť Slovensko vypravila pre odídencov 363 mimoriadnych vlakov a pridala aj 3594 vozňov. Našimi diaľnicami prešlo podľa údajov rezortu od minuloročného februára 128.576 vozidiel s ukrajinskými evidenčnými značkami, ktorým boli odpustené poplatky za diaľničnú známku. Bezplatnú autobusovú prepravu z hraníc na železničné stanice či do záchytných centier využilo 45.298 osôb, ktorých odviezlo dovedna 3150 autobusov.



"Pre odídencov sme pripravili aj inštruktážne letáky a videá v ukrajinčine, poskytovali sme im informácie a prenosné nabíjačky v infopointoch na železničných staniciach, kde boli navyše hlásenia aj v ich jazyku, humanitárnym konvojom sme odpustili mýto, kolegovia na železniciach sa postarali o nepretržitú prepravu a prekládku tovarov, viaceré rezortné organizácie poskytli aj svoje ubytovacie zariadenia a zamestnanci sa zapájali do rôznych zbierok," dodal Doležal.