Rezort dopravy: Rušenie IC vlakov súvisí s hodinovým taktom expresov

Bratislava 16. októbra (TASR) - Zrušenie IC vlakov je spojené so zavedením tzv. hodinového taktu expresov. "To znamená, že kým dnes medzi západom a východom jazdil vlak každé dve hodiny, po novom bude jazdiť každú hodinu. Cestujúci teda získajú viac vlakov, ktoré navyše nebudú také preplnené ako dnes," uviedla v stredu pre TASR hovorkyňa Ministerstva dopravy (MD) SR Petra Poláčiková. Reagovala tak na kritiku rušenia IC vlakov zo strany opozičného Progresívneho Slovenska (PS).



Ministerstvo poukazuje na to, že expresy na rozdiel od IC vlakov zastavujú aj v iných staniciach, takže táto zmena je výhodná pre väčšiu skupinu cestujúcich. "IC vlaky boli každoročne stratové a ich obsadenosť bola len na úrovni približne 50 percent. Ak voláme po tom, aby sa štát správal ako rozumný hospodár, je práve toto jeden z krokov, ako sa ním stať," skonštatovala Poláčiková.



Strana PS kritizuje predĺženie najkratšieho času vlakového spojenia medzi Bratislavou a Košicami a vyzvala ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby zvrátil rušenie IC vlakov. Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci oznámil, že strana v najbližších dňoch spustí aj petíciu za zachovanie týchto vlakov.



"Prekvapuje nás zmena postoja PS, keďže to bol práve ich poslanec Štefan Kišš, pod ktorého vedením Útvar hodnoty za peniaze dlhodobo presadzoval zrušenie IC vlakov a zavedenie hodinového taktu. Zároveň by sme radi upozornili, že zmeny na železniciach nijako nesúvisia s leteckou linkou Bratislava - Košice," uviedla hovorkyňa ministerstva.