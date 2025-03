Rezort dopravy štartuje 12. ročník Do práce na bicykli

Bratislava 31. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR spúšťa 12. ročník kampane Do práce na bicykli. Od utorka (1. 4.) sa môžu do kampane registrovať samosprávy, následne sa začne registrácia dvoj- až štvorčlenných tímov. Cieľom kampane je motivovať ľudí, aby nechali auto doma a na cestu do práce využili bicykel, chôdzu či verejnú dopravu. V pondelok o tom informovalo MD SR.



„Ako každý rok, aj tento si účastníci kampane budú zapisovať svoje jazdy do práce a z práce na webe, prípadne môžu použiť aplikáciu. Aj vďaka kampani Do práce na bicykli sa stále čoraz viac ľudí rozhodne vymeniť aspoň na čas auto za bicykel, čo pomáha znižovať enormné množstvo áut na našich cestách. Aj preto heslo tohto ročníka znie Začína deautomobilizácia,“ priblížil národný cyklokoordinátor Peter Klučka.



Samosprávy sa môžu registrovať do 30. mája na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Zamestnanci so svojimi tímami sa môžu do súťaže zapojiť po tom, ako sa prihlási samospráva, na území ktorej má zamestnávateľ sídlo. Prihlásenie bude možné do 7. júna. Samotná kampaň sa uskutoční počas júna.