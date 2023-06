Rezort dopravy: Ubytovaným odídencom treba kontrolovať doklady

Bratislava 2. júna (TASR) - Podnikatelia s ubytovaním by si mali preveriť, či odídenci, ktorých ubytovávajú, majú stále platné potvrdenie o tolerovanom pobyte. Tento doklad je totiž potrebný na to, aby Ministerstvo dopravy (MD) SR mohlo podnikateľom spätne vyplatiť príspevok za poskytnuté ubytovanie, upozornil v piatok rezort dopravy.



"Stáva sa, že odídenci predložia vytlačené potvrdenie, ktoré už nie je platné, na čo ubytovateľ príde až oveľa neskôr, keď žiada o príspevok. Preto upozorňujeme, aby si jeho platnosť vopred preverili na stránke Ministerstva vnútra SR," odporučil generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na MD SR Tomáš Ondrčka.



Platnosť potvrdení o tolerovanom pobyte bola predĺžená až do marca 2024, avšak niektorí odídenci už medzičasom mohli získať iné formy povolenia na pobyt, napríklad prechodný pobyt, ktorých získaním stráca potvrdenie o tolerovanom pobyte platnosť.



"Pripomíname, že ministerstvo dopravy vypláca príspevky za ubytovanie odídencov vo výške najviac 24,20 eura na noc a osobu nad 15 rokov, respektíve 12,10 eura na noc u dieťaťa. Vláda SR na svojom poslednom rokovaní rozhodla o tom, že vyplácanie príspevkov za poskytnuté ubytovanie sa predĺžilo do konca roka 2023," dodalo ministerstvo.