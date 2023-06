Rezort dopravy: Výstavba diaľnice D3 na Kysuciach zostáva prioritou

Bratislava 6. júna (TASR) – Výstavba diaľnice D3 zostáva pre Ministerstvo dopravy (MD) SR prioritou a bude ďalej pokračovať v jej príprave. Minister dopravy Pavol Lančarič to uviedol po utorkovom rokovaní s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erikou Jurinovou.



"Na tom, že D3 je pre ministerstvo priorita, sa nič nemení. Táto diaľnica je z nášho pohľadu naozaj kľúčová. Kysučania sa preto nemusia ničoho obávať. V jej príprave budeme ďalej pokračovať, tak ako doteraz," vyjadril sa minister dopravy.



Na D3 sa podľa Martina Petra z odboru komunikácie MD SR momentálne buduje privádzač do Kysuckého Nového Mesta a Zelený most vo Svrčinovci. "Na samotnej diaľnici treba postaviť ešte tri úseky - Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a Oščadnica – Čadca, Bukov, druhý profil," dodal.



Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimír Jacko uviedol, že momentálne sú všetky úseky v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). "Hneď ako skončí, NDS aj MD SR vynaložia maximálne úsilie, aby čo najviac urýchlili ďalšie fázy prípravy tejto mimoriadne dôležitej diaľnice," doplnil.