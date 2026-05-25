Začali súťaž na vstupy pre Národný plán dopravnej obslužnosti
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR vyhlásilo verejnú súťaž na prípravu vstupov pre tvorbu Národného plánu dopravnej obslužnosti (NPDO). Ten doplní, spresní a aktualizuje existujúci Plán dopravnej obslužnosti pre železničnú osobnú dopravu. Predpokladaná hodnota týchto služieb na štyri roky je 813.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Lehota na predkladanie ponúk je do 23. júna. Vyplýva to z informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
„Predmetom zákazky je príprava, tvorba a spracovanie analýz, podkladov, návrhov a odporúčaní pre tvorbu Národného plánu dopravnej obslužnosti a poskytovanie konzultačných služieb a služieb súvisiacich s prípravou, tvorbou a spracovaním diela,“ informovalo MD v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Súčasťou analýz budú metodiky a všetky dáta použité pri príprave analýz, podkladov a návrhov vrátane zdrojových kódov, postupu spracovania a raw dát. Tie majú slúžiť ako vstupy potrebné pre vypracovanie NPDO, ako je definovaný v zákone o verejnej osobnej doprave a v príslušnej vyhláške MD.
„Koncepčný dokument NPDO vyhotovuje funkčne nezávislý organizačný útvar MD SR Národná dopravná autorita. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby pre zabezpečenie interpretácie výsledkov analýz, podkladov, návrhov a odporúčaní pri procese tvorby NPDO,“ dodalo ministerstvo. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH.
Uchádzači majú predložiť zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúcich 10 rokov v súhrnnej výške 400.000 eur bez DPH. Aspoň jedna služba sa má týkať spracovania analytických, demografických, dopravno-technických vstupov a/alebo výstupov, ako aj modelovania dopravných vzťahov a prúdov vrátane spracovania dopravného modelu minimálne v územnej oblasti s viac ako 200.000 obyvateľmi.
Referencie majú zahŕňať aj návrh variantných riešení dopravnej siete a opatrení na optimalizáciu dopravnej obslužnosti vrátane prestupných bodov, intervalov a kapacitných parametrov liniek pre uvedenú minimálnu veľkosť územnej oblasti.
MD tiež požaduje predložiť zoznam expertov zodpovedných za služby s preukázaním splnenia minimálnych požiadaviek na experta č. 1 až 6 najmenej tromi osobami. Jedna osoba môže spĺňať požiadavky maximálne na dvoch expertov. Ide o pozície expert - odborný gestor, expert pre cestnú dopravu a železničnú dopravu, dátový analytik a expert pre dopravné modely, analytik pre podporné aktivity a konzultant.
