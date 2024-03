Rezort dopravy zvažuje obnovenie regionálneho spojenia s Maďarskom

Bratislava/Galanta 27. marca (TASR) - Slovensko spája s Maďarskom sedem železničných priechodov, no pravidelné diaľkové železničné spojenie je prevádzkované na dvoch úsekoch a pravidelné cezhraničné regionálne spojenie len na jednom úseku. Na posilnenie medzinárodných regionálnych spojení je vhodné po dohode s maďarskou stranou zvážiť obnovenie alebo zavedenie cezhraničných železničných spojení. Uviedlo to Ministerstvo dopravy (MD) SR v informatívnom materiáli, ktorý v stredu zobrala na vedomie vláda.



Rezort dopravy považuje za prioritu vlakové spojenie Lučenca s maďarským Hatvanom. "Ide historicky o najodporúčanejšie regionálne spojenie Maďarska so Slovenskom, ktorého cieľom je napojiť sa na slovenskú trať č. 160 s prestupmi do Zvolena, Rimavskej Soboty a Rožňavy," priblížilo MD. Podľa návrhu by mohli vlaky premávať v špičke v hodinovom intervale a mimo dopravnej špičky v dvojhodinových intervaloch.



Druhou v poradí priorít MD je spojenie Košíc s maďarským Miskolcom (Miškovec). Táto regionálna trasa by mohla podľa materiálu podporiť rozvoj regiónu Košíc a riešiť možný nedostatok pracovnej sily po príchode nových investorov.



Medzi ďalšie, ale už menej významné železničné spojenia zaradilo MD linku medzi Komárnom a Komáromom, kde však treba spracovať analýzu dopytu, ale aj linky Lučenec - Balassagyarmat (Balážske Ďarmoty), Šahy - Balassagyarmat a Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely.