MD:Suma eurofondov, ktorú použije na energokrízu, sa bude aktualizovať

Bratislava 11. februára (TASR) – Ministerstvo dopravy (MD) SR vyčlenilo predbežne v rámci prioritných osí Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), ktoré pod neho spadajú, na energetickú krízu približne 205 miliónov eur. Suma však nie je definitívna. Presnejšia by mohla byť v druhom kvartáli. Pre TASR to uviedla Miriama Švikruhová z odboru komunikácie rezortu dopravy.



"Na boj s energokrízou sme vyčlenili približne 205 miliónov eur. Suma eurofondov, ktorá sa použije na energetickú krízu, bude ešte podliehať aktualizáciám. Presnejšiu podobu by sme mali poznať v druhom kvartáli 2023," skonštatovala Švikruhová.



V súčasnosti nie sú podľa ministerstva v dopravnej časti OPII také projekty, ktoré by sa definitívne rušili. Podotýka, že jednotlivé projekty naďalej rezort analyzuje a pravidelne komunikuje s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) i Slovenskou správou ciest (SSC). Väčšina vyčlenených financií sa týka napríklad projektov, kde ešte nie je ukončené verejné obstarávanie.



Podrobný monitoring sa týka napríklad projektov SSC, pri ktorých prebieha zdĺhavé verejné obstarávanie. "V čase ukončenia verejného obstarávania veľmi flexibilne urobíme všetky kroky, ak ešte bude mať zmysel preinvestovať časť prostriedkov z končiaceho sa programového obdobia 2014 - 2020," deklaruje ministerstvo. Ak nie, projekty budú prefinancované z nových eurofondov.



Niektoré projekty, ktoré sú momentálne vo fáze verejného obstarávania, budú presunuté na financovanie do už bežiaceho Programu Slovensko. Časť uvoľnených finančných prostriedkov pochádza aj z projektov, ktoré sú plánované na financovanie z obdobia 2014 – 2020 a 2021 – 2027 (tzv. fázované projekty). Rezort zároveň ubezpečuje, že sa nebudú rušiť žiadne projekty, ktoré sú už vo výstavbe. Týka sa to napríklad aj predĺženia električkovej trate v Petržalke.