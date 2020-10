Doležal považuje za dôležité obsadzovať šéfov podnikov transparentne

Bratislava 30. októbra (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) považuje za dôležité, aby boli generálni riaditelia štátnych podnikov obsadzovaní na základe skúseností a transparentného výberového konania. Ich výkon sa následne posúdi na základe splnenia konkrétne stanovených cieľov. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR v reakcii na analýzu Nadácie Zastavme korupciu.



Podľa analýzy Nadácie Zastavme korupciu ani nová vláda nevybrala šéfov štátnych podnikov transparentne. Ako najmenej transparentné označila nadácia výberové konanie na riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré sú v strate 2,3 milióna eur. Poukázala však na limity zákona o železniciach, podľa ktorého menuje riaditeľa podniku minister dopravy na návrh Správnej rady ŽSR. Tá nemusí vyhlásiť výberové konanie ani zverejniť podmienky na obsadenie tejto funkcie.



Hovorca MDV priblížil, že v súlade so zákonom o ŽSR Správna rada ŽSR predkladá ministerstvu návrh na odvolanie a vymenovanie generálneho riaditeľa železníc. Správna rada ŽSR na zasadnutí 8. apríla prerokovala a predložila ministrovi návrh na odvolanie generálneho riaditeľa ŽSR a vymenovanie nového generálneho riaditeľa ŽSR. Ten je podľa MDV odborníkom na výkon správy a údržby železničnej infraštruktúry s dlhoročnou riadiacou praxou.



Doležal podľa slov hovorcu postupuje pri vyhlasovaní výberových konaní v zmysle platného uznesenia vlády. "V súlade s týmto uznesením vlády boli upravené aj stanovy obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou štátu, ZSSK, ZSSK Cargo, NDS, Slovenská pošta, a. s., a Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)," dodal Rudolf.