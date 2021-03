Podporné schémy na obnovu rodinných domov sa majú zintegrovať

Bratislava 7. marca (TASR) – Podporné schémy na obnovu rodinných domov treba zintegrovať pod jednu strechu. Zhodli sa na tom štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Katarína Bruncková a štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Michal Kiča počas webinára, ktorý organizovala platforma Budovy pre Budúcnosť (BPB). Oblasť podpory obnovy rodinných domov z plánu obnovy by mal mať na starosti jeden rezort. O tom, ktorý, sa rozhodne podľa slov Kiču až na základe usmernení Európskej komisie.



Bruncková zhrnula, že MDV využíva na podporu obnovy rodinných domov viaceré nástroje – príspevok na zateplenie starších rodinných domov, zvýhodnené úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania, príspevok k stavebnému sporeniu. Niektoré sú však málo využívané, preto rezort dopravy uvažuje o revíziách týchto finančných nástrojov.



Ako spresnila, program na zateplenie sa zaviedol v roku 2016 a odvtedy bolo vyplatených asi 4,5 milióna eur a vybavených okolo 577 žiadostí. "Ministerstvo bolo doposiaľ pri poskytovaní tejto podpory v princípe viazané limitáciami, ktoré vyplývali zo štátneho rozpočtu," podotkla Bruncková s tým, že práve v tomto smere považuje plán obnovy ako kľúčový pri ďalšej podpore zatepľovania, ktorá sa tak využitím týchto prostriedkov môže niekoľkonásobne zvýšiť.



Bruncková by uvítala hľadanie takého riešenia, ktoré zintegruje všetky typy programov na podporu obnovy rodinných domov do jedného, mohlo by to podľa nej priniesť administratívne zjednodušenie a dôraz na komplexnú obnovu domov.



"MŽP ponúka svoje kapacity na zabezpečenie integrácie viacerých týchto programov pod strechou plánu obnovy," poznamenal Kiča s tým, že obnova domu by sa nemala zameriavať len na energetickú efektívnosť, ale aj na environmentálne ciele. Hĺbková obnova pri zmene palivovej základne môže podľa neho výrazne napomôcť aj zlepšeniu kvality života obyvateľov. Podporný systém na obnovu domov by mal byť podľa Kiču lákavý a jednoduchý. Pre úspech podpory obnovy domov z plánu obnovy je podľa neho nevyhnutné zabezpečiť vyčerpateľnosť peňazí vhodnou implementačnou štruktúrou.



Problém s roztrieštenosťou rôznych programov na podporu obnovy rodinných domov mala aj Česká republika. Uviedol to Jakub Hrbek zo Štátneho fondu životného prostredia ČR. Od roku 2014 zaviedli Česi celoštátny program Nová zelená úsporám. Program podporuje zateplenie, výmenu okien, výmenu zdrojov a inštaláciu nových zdrojov, budovanie zelených striech a viacero ďalších vylepšení. V poslednom období vníma Hrbek rast trendu inštalácie fotovoltického systému.