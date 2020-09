Rezort dopravy: Bezpečnejšie cesty 1. triedy zaplatia eurofondy

Bratislava 11. septembra (TASR) - Počas dvoch rokov sa zvýši bezpečnosť na 175 kilometroch (km) ciest 1. triedy. Cieľom troch projektov financovaných z eurofondov je zvýšenie bezpečnosti pre vodičov aj chodcov. Práce na cestách v Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji budú stáť viac ako 27,9 milióna eur. Informoval o tom Ivan Rudolf, poradca ministra dopravy (MDV) SR pre komunikáciu.



Tri projekty v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sú zamerané na zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách 1. triedy, čo prinesie lepšiu bezpečnosť, plynulosť a komfort dopravy. Projekty zabezpečia spomalenie dopravy na vjazde do obce, zvýraznenie priechodov pre chodcov, zlepšenie smerového vedenia cesty, oddelenie protismernej premávky. Pribudnú nové záchytné bezpečnostné zariadenia ako ochrana trvalých prekážok zvodidlom s vyššou úrovňou zadržania. Pre upozornenie vodičov budú v blízkosti mostov umiestnené informačné panely zobrazujúce informácie alebo výstrahy pre vodičov.



"Som rád, že využívame pridelené eurofondy efektívne a účelovo. Ide o projekty, ktoré vo svojej podstate zachraňujú životy. Pri alarmujúcich číslach dopravnej nehodovosti hlavne na cestách prvej triedy sa musíme sústrediť okrem budovania nových ciest aj na bezpečnosť premávky, ktorá je v prvom rade na jej účastníkoch, avšak implementáciou moderných bezpečnostných prvkov ju vieme výrazne zvýšiť," povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Rudolf spresnil, že v Trenčianskom kraji začali s prácami na ceste I/9 v úseku Mníchova Lehota – hranica Banskobystrického kraja už 3. septembra, prvky pasívnej bezpečnosti sa budú realizovať na častiach úseku v dĺžke 55,5 km. Zmluvná cena je 8.454.634,38 eura.



V Banskobystrickom kraji odovzdajú staveniská zhotoviteľom 11. septembra. Práce sa budú vykonávať na úseku od križovatky na ceste I/9 smer Žiar nad Hronom končiacom na ceste I/65 smer Martin. Dĺžka tohto úseku je 1,6 km, ďalej na úseku cesty I/16 Zvolen km 234,0 - Uderiná km 280,0. Práce sa budú vykonávať v rôznych častiach úseku v celkovej dĺžke 34,90 km. Práce sa budú realizovať aj na úseku cesty I/16 Vidiná km 287,0 – Tornaľa km 351,0. Dĺžka tohto úseku je 64 km. Cena zmluvy o dielo je 10.895.608 eur. Práce by mali byť hotové do 18 mesiacov od prebratia staveniska, pričom do obdobia sa nezapočítava zimné obdobie.



V Prešovskom a Košickom kraji budú úpravy stáť 8.552.073 eur a práce sa musia vykonať do 24 mesiacov od odovzdania staveniska, ktoré je naplánované na budúci týždeň. Úpravy sa budú týkať cesty I/18 Svinia km 676,3 – Michalovce km 763,7. Práce budú vykonané v rôznych častiach úseku v celkovej dĺžke 50,98 km.