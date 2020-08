Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

Bratislava 28. augusta (TASR) – Súčasná právna úprava umožňuje vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych komunikácií majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme v termíne do 31. decembra 2020. Túto lehotu je podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR nevyhnutné predĺžiť až do konca roka 2030. Pripravuje preto novelu cestného zákona, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zverejnená bola na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



Návrhom sa tiež reflektuje na potrebu úpravy zákona v súvislosti s poznatkami z aplikačnej praxe. S cieľom náležite vykonávať kontrolu merania rozmerov vozidiel a jazdných súprav sa má ustanoviť, že na tento účel možno použiť aj kalibrované meradlo. Zadefinovať by sa súčasne mali pojmy cesta či cestná sieť a dochádza aj k úpravám v súvislosti s procesom usporiadania cestnej siete. Tiež by sa malo ustanoviť, že do centrálnej evidencie pozemných komunikácií sa vkladajú aj dopravno-inžinierske údaje, ktoré sú potrebné na plnenie úloh ministerstva podľa cestného zákona.



MDV zároveň podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať začatie kolaudačného konania a doručovať kolaudačné rozhodnutie formou verejnej vyhlášky. "V prípade líniových stavieb, kedy vo väčšine prípadov vystupuje väčší počet účastníkov konania (rádovo stovky až tisíce), to spôsobuje značnú administratívnu, technickú a personálnu záťaž pri kolaudácii stavby," uvádza sa v dôvodovej správe.



Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania, by po novom mal stavebný úrad oznámiť účastníkom začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním. Rovnakým spôsobom ako začatie kolaudačného konania by sa malo oznamovať aj kolaudačné rozhodnutie.