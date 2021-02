Rezort dopravy pozastavuje praktickú výučbu v autoškolách

Bratislava 23. februára (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR od stredy (24. 2.) pozastavuje COVID automat pre autoškoly. Stane sa tak na základe odporúčania rezortného hygienika. Kurzy budú môcť po novom opäť pokračovať iba dištančne. Dôvodom je nezlepšujúci sa vývoj pandémie nového koronavírusu na celom Slovensku. Informoval o tom hovorca MDV Ivan Rudolf.



Po týždni, keď mohli autoškoly vďaka COVID automatu rezortu dopravy vyučovať aj praktickú časť kurzov v okresoch, ktoré sa nenachádzali v čiernom stupni, sa tak na celom území vraciame do stavu pred 12. februárom. Od stredy je povolená iba dištančná výučba teórie.



"Tento krok nás mrzí, no musíme rešpektovať odporúčanie hygienikov a aj zhoršujúcu sa epidemickú situáciu. Počty nakazených sú stále mimoriadne vysoké, v tejto situácii musíme myslieť na všeobecnú ochranu zdravia. Viem, že autoškoly pristupovali v uplynulom týždni k praktickej výučbe zodpovedne, riziko nákazy je však podľa odborníkov jednoducho privysoké," skonštatoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Naďalej zároveň platí, že ak účastník vodičského kurzu nestihne zložiť skúšky v zákonnej lehote 12 mesiacov od prihlásenia sa do vodičského kurzu pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu, jeho kurz sa predĺži o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.



Okrem COVID automatu pre autoškoly vydalo MDV automaty aj pre ďalšie kurzy – inštruktorov autoškôl, základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov (KKV), skúšky na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, vodiča profesionála KKV (OS) a školenia a skúšky vodičov a bezpečnostných poradcov (ADR). Tieto COVID automaty podľa hovorcu rezortu dopravy zostávajú v účinnosti. MDV ubezpečilo, že hneď ako sa situácia zlepší a hygienici to povolia, spustí COVID automat pre autoškoly.