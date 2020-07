Na výstavbu tunela Soroška podľa rezortu dopravy nie sú peniaze

Bratislava/Jablonov nad Turňou 1. júla (TASR) – Úsek rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška v súčasnej krízovej situácii nebude možné podľa rezortu dopravy financovať zo štátneho rozpočtu. „Národná diaľničná spoločnosť preto hľadá cestu, ako súťaž na tento úsek zákonným spôsobom zrušiť," uviedol v stredu pre TASR odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.



Zrušenie verejného obstarávania podlieha presným dôvodom, ktoré sú uvedené v zákone o verejnom obstarávaní, a teda podľa rezortu nemôže ísť o svojvoľné rozhodnutie ministra alebo ministerstva.



Na úsek rýchlostnej cesty R2 s tunelom Soroška v súčasnosti pokračuje verejné obstarávanie vyhlásené Národnou diaľničnou spoločnosťou s termínom predkladania ponúk do 15. júla. Predpokladaná hodnota zákazky v tendri je 243 miliónov eur bez DPH, minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) však v utorok spomenul cenu až 900 miliónov eur.



„Verím, že už v najbližších dňoch predstavíme jednoznačný a transparentný zoznam investičných priorít. Soroška sa tam určite objaví, obávam sa však, že nie na popredných miestach," uviedol Doležal po stredajšom rokovaní vlády.



Aj R2 má podľa neho svoje opodstatnenie, dôležité je však podľa neho vnímať komplexnosť celého Slovenska a „prikrývať sa iba takým kabátom, aký máme". Zároveň povedal, že na výstavbu daného úseku s tunelom by sa mohli použiť peniaze z Európskej únie.



„Nádejou pre Sorošku a pokračovanie v prácach, ktoré sa začali, môže byť fond obnovy, o ktorom veľmi intenzívne aj s členmi vlády hovoríme. To znamená, bavíme sa radovo o osemmiliardovej obálke," konštatoval. Slovensko má v októbri Európskej komisii nahrubo predostrieť, čo z tých prostriedkov chce robiť, a na jar budúceho roku má byť finálna dohoda.



„Ja si viem predstaviť, že tento fond dopravnej infraštruktúry môže byť odpoveďou pre Sorošku," dodal minister.



Predstavitelia petície za výstavbu rýchlostnej cesty R2 s tunelom Soroška spolu so zástupcami viacerých obcí gemerského regiónu odmietajú zastavenie projektu. Aké kroky by prijali, ak by k tomu došlo, nateraz nechcú konkretizovať.



„Sme trpezliví, ja verím, že sa to nestane, tender na zhotoviteľa beží do 15. júla, takže potom budeme vedieť relevantnú informáciu, aká je skutočná cena tohto diela, to znamená tunela Soroška a priľahlej R2. Tá cesta je veľmi dôležitá pre nás všetkých," uviedol v stredu predseda petičného výboru, krajský poslanec, prednosta Mestského úradu v Dobšinej a exprimátor Rožňavy Pavol Burdiga.



Lepšie cesty sú podľa neho dôležité pre rozvoj regiónu a cestovného ruchu a už samotný projekt by priniesol aj pracovné príležitosti. Predstavitelia petície pred novinármi vyvracali niektoré informácie proti projektu, ktoré sa objavili v médiách, týkajúce sa územného rozhodnutia, výkupu pozemkov, stavebného povolenia či ochrany životného prostredia.



„Nie sú vážne dôvody na to, aby projekt nepokračoval," konštatoval v tejto súvislosti starosta Jablonova nad Turňou Slavomír Zubriczký.



K otázke výstavby tunela sa v pondelok na rokovaní poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja vyjadril aj minister hospodárstva Richard Sulík. Osobne podporuje výstavbu, veľkou chybou by podľa neho bolo, ak by k nej nedošlo.



„Považujem za správne, že najvyššia priorita je severné spojenie, ale hneď potom, keď to bude hotové, čo už v nejakej dohľadnej dobe bude, potrebujeme južné spojenie," uviedol. Zdôraznil, že pre rozvoj regiónu od Lučenca cez Rimavskú Sobotu, Rožňavu až po Košice je nutná infraštruktúra.



„V Európskej únii je kopec peňazí a treba ich použiť práve na takéto projekty. A aj keď to najbližších päť – desať rokov nebude rentabilné, že sa to nevráti, že nebude tam dostatočná doprava, som nabetón presvedčený, že keď to tam stáť bude, tak časom to prinesie ďalšie investície," skonštatoval.