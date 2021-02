Rezort dopravy: Načúvame požiadavkám hotelierov

Bratislava 26. februára (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby SR ubezpečilo, že pozorne načúva požiadavkám Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS). Tá vo štvrtok (25. 2.) upozornila, že tento rok bude pre cestovný ruch ešte horší ako ten predošlý.



Asociácia žiadala zvýšenie finančných prostriedkov určených na pomoc zo schémy pre cestovný ruch. Rezort dopravy pre TASR uviedol, že minister Andrej Doležal (nominant Sme rodina) už avizoval, že bude požadovať zvýšenie prostriedkov do tejto schémy. "Najprv však tento návrh predostrie koaličným partnerom, až potom bude konkrétnosti komunikovať verejne," skonštatoval hovorca MDV Ivan Rudolf.



Medzi požiadavky AHRS patrí aj to, aby urýchlene vznikla agentúra pre cestovný ruch a aby mala finančné krytie. Rezort dopravy podotkol, že len tento týždeň dostal formálny súhlas ministerstva financií so zriadením agentúry Slovakia Travel. "Všetko má svoj čas, ale budeme robiť všetko preto, aby sme agentúru stihli založiť v apríli a aby stihla pomôcť zachrániť letnú sezónu, aj keď to bude extrémne ťažké," dodal Rudolf.



Pomôcť odvetviu cestovného ruchu by podľa asociácie mohlo aj predĺženie lehoty odkladov platieb sociálnych odvodov až do konca tohto roka. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reagovalo s tým, že odloženie splatnosti odvodov do Sociálnej poisťovne považuje za veľkú pomoc pre zamestnávateľov a živnostníkov. "Vývoj pandemickej situácie intenzívne sledujeme a na aktuálne potreby pružne reagujeme. Termín odloženia odvodov do Sociálnej poisťovne je v súčasnosti predĺžený do 30. júna 2021," dodal rezort práce.



Asociácia zároveň vyzvala Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, aby zmenilo parametre pri poskytovaní pomoci pri nájmoch tak, aby vyplatenie pomoci nebolo podmienené súhlasom prenajímateľa. "Parameter výzvy, ktorým je podmienka zľavy prenajímateľa, neplánujeme zmeniť, keďže toto bolo výsledkom politickej dohody koaličných partnerov. Napriek tomu, že minister Richard Sulík (SaS) predložil koaličnej rade niekoľko návrhov, politická dohoda sa premietla do podoby, ako ju poznáme v súčasnosti," priblížila hovorkyňa MH Katarína Matejková. Súčasne pripomenula, že ministerstvo hospodárstva momentálne rokuje s rezortom financií o tzv. univerzálnej systémovej pomoci pre všetky koronakrízou postihnuté firmy.