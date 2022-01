Rezort dopravy: O výstavbu školských cykloprístreškov bol veľký záujem

Bratislava 12. januára (TASR) – Do výzvy Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR na výstavbu cykloprístreškov a cyklostojanov v stanovenom termíne prišlo 186 žiadostí. Rezort dopravy ju vyhlásil ešte v septembri, pričom školy sa mohli o dotáciu v maximálnej výške 30.000 eur uchádzať do 31. decembra 2021. Informoval o tom hovorca MDV Ivan Rudolf.



"Teší nás veľký záujem samospráv aj samotných škôl vytvárať pre deti a mládež podmienky pre bezpečné dochádzanie do škôl na bicykli. Naším dlhodobým zámerom je podporovať rozvoj cyklodopravy na Slovensku, preto je aj toto množstvo žiadostí pre nás veľkým záväzkom. Budeme sa snažiť podporiť čo najviac projektov, ktoré spĺňajú kritériá," skonštatoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Žiadosti sa budú posudzovať a vyhodnocovať počas prvého štvrťroka 2022, následne sa s úspešnými uchádzačmi uzatvoria zmluvy. "Verím, že aj v budúcnosti sa nám podarí získať prostriedky na podobné výzvy. Podporiť mladú generáciu je totiž základný predpoklad nášho cieľa - presvedčiť ľudí, aby dlhodobo a trvalo presadli z áut na bicykle," poznamenal národný cyklokoordinátor Peter Klučka.