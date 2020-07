Občania sa môžu uchádzať o dotáciu až 8800 eur na zateplenie domu

Bratislava 31. júla (TASR) – Občania sa môžu opäť uchádzať o dotáciu do výšky 8800 eur na zateplenie rodinného domu. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pre veľký záujem zo strany majiteľov rodinných domov v piatok vyhlásilo ďalšiu, v poradí siedmu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie starších rodinných domov. Informoval o tom hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf s tým, že žiadosti bude možné podávať elektronicky od 2. septembra. Záujemcovia tak majú mesiac času na ich prípravu.skonštatoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať v termíne od 2. septembra o 8.00 h do 30. októbra alebo do naplnenia počtu 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok.Podmienky poskytnutia príspevku sa nemenia. Záujemcovia môžu získať príspevok do výšky 8800 eur na domy staršie ako desať rokov. Všetky informácie a podmienky poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na novom webovom portáli www.byvajteusporne.sk