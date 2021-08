Ohlasy na letnú sezónu sú podľa rezortu dopravy zatiaľ pozitívne

Bratislava 22. augusta (TASR) – Ohlasy na letnú sezónu na základe informácií od oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu sú zatiaľ pozitívne. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Eviduje najmä zvýšený záujem zo strany Slovákov.



„Letnú sezónu budeme vedieť objektívne zhodnotiť až keď budú k dispozícii spracované dáta zo Štatistického úradu SR o počte návštevníkov na Slovensku za letnú sezónu," skonštatoval rezort dopravy. Zároveň poukázal na to, že cestovný ruch má sezónne výkyvy, dôležité preto budú najmä nasledujúce mesiace a to, ako sa bude vyvíjať pandémia.



Nové pravidlá o vstupe do prevádzok, ktoré sa dotýkajú aj podnikov v cestovnom ruchu, hodnotí ministerstvo najmä z pohľadu toho, že opatrenia sú nastavené tak, aby sa prevádzky aj v cestovnom ruchu a gastre nemuseli plošne zatvárať. „V prvom rade považujeme dodržiavanie pravidiel a zodpovednosť ľudí za kľúčové, aby sme zvládli pandémiu a život sa mohol vrátiť do normálu," poznamenal rezort dopravy.