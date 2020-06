Rezort dopravy chce onedlho analyzovať prvé materiály k nájomným bytom

Bratislava 8. júna (TASR) – V krátkom čase by mohol mať rezort dopravy a výstavby na stole prvé materiály k výstavbe štátnych nájomných bytov, ktoré budú analyzovať a identifikovať najefektívnejšie modely plnenia tejto výzvy. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Ako rezort dodal, aktuálne už tím odborníkov pripravuje koncepciu.



Rezort tak reaguje na naliehanie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), ktorý pre TASR uviedol, že stavebníci boli síce spokojní s tým, akou mierou sa problémom bytovej výstavby zaoberá Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024, v súčasnosti však neevidujú zásadnejšie aktivity na jeho realizácii v tejto oblasti.



„Môžeme len varovať – dúfajme, že zbytočne, aby sa riešenie bytovej výstavby konečne vymanilo z tradičného rezortizmu, ktorý doteraz zrážal na kolená akékoľvek racionálne koncepcie a programy bytovej výstavby,“ upozornil prezident ZSPS Pavol Kováčik.



Kováčik dodal, že v čase kreovania Programového vyhlásenia vlády koaličným politickým stranám odporúčali stabilizovať objem finančných prostriedkov na podporné programové nástroje do rozvoja bývania a uskutočniť reformu podpory zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania pre rozšírenie. Takisto by podľa nich mali upraviť odpisovú politiku a zmeniť účtovné pravidlá pre daň z pridanej hodnoty (DPH) pri bytoch. „Navrhovali sme okrem iného aj zvážiť zriadenie Rady vlády pre bývanie,“ dodal Kováčik.



V reakcii na zriadenie rady rezort dopravy a výstavby uviedol, že zatiaľ nad tým neuvažovali. „Ak však z analýz vyplynie potreba zriadenia takejto rady, sme myšlienke naklonení. Je v našom záujme pripraviť čo najlepší model štátneho nájomného bývania, ktorý pomôže občanom s riešením ich bytových otázok,“ uzavrel rezort.