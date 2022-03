Rezort dopravy: Po zime sa rozbiehajú rekonštrukcie ciest I. triedy

Bratislava 5. marca (TASR) - Po zimnej pauze sa opätovne rozbiehajú veľkoplošné opravy ciest I. triedy, Slovenská správa ciest (SSC) zároveň začne aj s opravami niektorých dôležitých mostov. Informovalo o tom v sobotu Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.



"Oprava 20 mostov je, samozrejme, len začiatok. Tretina našich mostov je v nevyhovujúcom stave. V schválenej aktualizácii cestného harmonogramu sa už počíta aj s mostným programom, vďaka čomu by sme mohli získať ďalšie peniaze na rekonštrukcie mostov na cestách I. triedy," priblížil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Okrem mostov sa v marci začnú aj opravy minimálne desiatich ciest I. triedy. Podľa MDV je asi najočakávanejšou z nich modernizácia tzv. panelky medzi Chocholnou a Mníchovou Lehotou. Zmluvu so zhotoviteľom podpísala SSC minulý týždeň a práce sa začnú čoskoro.



"Je to bezpochyby jeden z najhorších úsekov na cestách I. triedy. Som rád, že sa vodiči dočkajú úplnej novej vozovky. Stará vozovka bude navyše ekologicky spracovaná a stane sa súčasťou podkladu pod novou cestou," dodal minister dopravy.



Modernizácia tohto úseku je nad rámec tzv. veľkoplošných opráv ciest I. triedy, ktoré pokračujú tiež. V minulom roku SSC podľa rezortu dopravy zrekonštruovala 75 úsekov v celkovej dĺžke 283 kilometrov, čím prekročili plán o 57 %. Do roku 2024 sa v rámci veľkoplošných opráv plánuje zrekonštruovať spolu viac ako 700 kilometrov ciest I. triedy za približne 200 miliónov eur.