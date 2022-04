Rezort dopravy podporuje zníženie DPH pre cestovný ruch

Bratislava 22. apríla (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) podporuje zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na služby v cestovnom ruchu. Koalícia je však v tomto smere od dohody ďaleko. Rokovania by mohla oživiť avizovaná daňovo-odvodová reforma. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy.



Zástupcovia ministerstva dopravy sa podľa odboru komunikácie zúčastnili na stretnutí pracovnej skupiny na pôde Ministerstva financií (MF) SR, kde podnikatelia v sektore prezentovali nielen potrebu zníženia DPH, ale aj pozitívne efekty, ktoré by to prinieslo.



"Túto myšlienku podporujeme, keďže to sektoru jednoznačne pomôže, ale v rámci koalície sme ešte ďaleko od dohody. Veríme, že čoskoro sa rokovania o tejto téme obnovia aj v nadväznosti na daňovo-odvodovú reformu, ktorú minulý rok predstavilo MF SR," priblížil pre TASR rezort dopravy. Ministerstvo zároveň spresnilo, že okrem prípadného zníženia DPH sa zaoberá aj inými spôsobmi, ako stimulovať cestovný ruch.