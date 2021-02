Rezort dopravy pracuje na fonde cestnej infraštruktúry

Bratislava 20. februára (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pracuje na fonde cestnej infraštruktúry, kde by bola stála zásoba financií na pravidelnú, kontinuálnu údržbu a výstavbu. Návrh by mal byť hotový v prvom polroku 2021. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



"To, ako bude fond vyzerať a fungovať, už pripravuje odbor stratégie MDV SR, inšpirovali sme sa fungovaním obdobného fondu v Českej republike a Poľsku," priblížil hovorca pre TASR.



Verí, že návrh bude hotový v prvom polroku tohto roka. Následne ho podľa jeho slov minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) predstaví v koalícii. "Jeho vznik je podmienený súhlasom koaličných partnerov a, samozrejme, rezortu financií," dodal.