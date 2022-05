Rezort dopravy pracuje na tvorbe dlhodobej stratégie cestovného ruchu

Bratislava 1. mája (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravuje dlhodobú stratégiu rozvoja udržateľného cestovného ruchu. Zatiaľ nie je známa jej konkrétna podoba, bude však pri nej treba počítať aj s novými okolnosťami, ako je napríklad pandémia. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy.



"Na tvorbe dlhodobej stratégie momentálne pracujeme, jej konkrétna podoba zatiaľ nie je známa," skonštatovalo ministerstvo dopravy. Rezort zároveň podotkol, že do stratégie je potrebné zapracovať nové okolnosti. Medzi tie patria pandemické roky 2020 a 2021, ale aj založenie agentúry Slovakia Travel na podporu cestovného ruchu.



Stratégia bude podľa rezortu dopravy musieť počítať aj so vznikom dokumentu na úrovni Európskej únie (EÚ) o procese transformácie udržateľného cestovného ruchu. "Práve tento dokument, ktorý musia jednotlivé štáty Únie implementovať, bude základom transformácie cestovného ruchu na jeho udržateľnú formu," spresnilo MDV.