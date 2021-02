Praktická výučba autoškôl môže od piatka pokračovať v lepších okresoch

Bratislava 12. februára (TASR) - Praktická a prezenčná výučba v autoškolách môže od piatka pokračovať v tých okresoch, ktoré nie sú v najhoršom stupni ohrozenia novým koronavírusom podľa COVID automatu. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vydal usmernenie obsahujúce podmienky, za ktorých môže byť realizovaná praktická výučba v autoškolách. Informoval o tom hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf. Prezenčná a praktická výučba v autoškolách bola pozastavená od 19. decembra 2020. Odvtedy sa účastníci mohli vyučovať iba dištančne.



Praktická výučba môže prebiehať vo všetkých stupňoch COVID automatu, okrem najhoršieho - čierneho. "Napríklad pri III. stupni varovania (tmavočervený okres), môžu byť v aute inštruktor a študent, iba ak majú obaja platný negatívny PCR alebo antigénový test nie starší ako sedem dní a po každom študentovi musí byť vozidlo vydezinfikované," uviedol Rudolf.



Rovnaké pravidlá platia pri praktickom výcviku aj v II. a I. stupni varovania. Počnúc bordovými okresmi však je možná aj teoretická výučba v učebniach. V okresoch III., II., a I. stupňa varovania treba, aby mali všetci prítomní účastníci vyučovacích hodín negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako sedem dní. V bordových okresoch môže byť v učebni počet účastníkov kurzu maximálne do 30 % kapacity učebne, v červených okresoch do 40 % kapacity a v ružových okresoch maximálne do 50 % kapacity učebne. Účastníci tiež musia dodržiavať všetky hygienické opatrenia a medzi nimi musí byť odstup najmenej dva metre.



Čo sa týka teoretickej skúšky, v bordových, červených a ružových okresoch môžu byť v učebni počas skúšky maximálne šiesti účastníci, opäť s negatívnym výsledkom testu. Počas praktickej skúšky môže byť v aute iba jeden účastník kurzu, jeden inštruktor a jeden skúšobný komisár.



"Asi sa všetci zhodneme, že šoférovať sa človek nenaučí bez praktického tréningu. Preto sme s našou rezortnou hygieničkou pripravili podmienky výučby v autoškolách tak, aby kurzy mohli pokračovať a zároveň sme chránili účastníkov výučby," okomentoval Doležal s tým, že chce zdôrazniť, že všetky opatrenia sú odkonzultované a schválené Úradom verejného zdravotníctva a klientov autoškôl i inštruktorov prosí, aby ich všetci striktne dodržiavali, nech sa nemusí celá praktická výučba plošne opäť zastaviť.



Rudolf doplnil, že zároveň platí, že ak účastník vodičského kurzu nestihne zložiť skúšky v zákonnej lehote 12 mesiacov od prihlásenia sa do vodičského kurzu pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu, jeho kurz sa predĺži o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.



Okrem COVID automatu pre autoškoly vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR automaty aj pre ďalšie kurzy - inštruktorov autoškôl, základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov (KKV), skúšky na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, vodiča profesionála KKV(OS) a školenia a skúšky vodičov a bezpečnostných poradcov (ADR). Kompletné usmernenie je dostupné na webovej stránke ministerstva.