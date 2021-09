Predlžujú čas na prihlášky do výberového konania do Správnej rady ŽSR

Bratislava 20. septembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR predlžuje termín na podanie prihlášok do výberového konania na obsadenie funkcie štyroch členov Správnej rady Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Rezort dopravy o tom informuje na svojej webovej stránke.



Predĺžený termín podania prihlášky spolu s požadovanými dokladmi je do 28. septembra. MDV hľadá skúsených manažérov s najmenej päťročnou odbornou praxou a trojročnou riadiacou praxou, s kvalitnou znalosťou cudzieho jazyka, analytickým myslením a komunikačnými zručnosťami.



Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky a predložili v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho uskutočnením. Výberové konanie bude pozostávať z odborného testu a osobného pohovoru.