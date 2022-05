Rezort dopravy pripravil návrh indexačného vzorca pre nové zmluvy

Bratislava 21. mája (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR už pripravilo návrh na indexačný vzorec pre nové zmluvy. Momentálne o ňom rokuje. Rovnako sa rokovania uskutočňujú aj k postupu a mechanizmu indexácie existujúcich zmlúv. Pre TASR to v súvislosti s riešením nárastu cien stavebných materiálov uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy.



Ministerstvo dopravy zdôraznilo, že sa rastom cien stavebných materiálov intenzívne zaoberá. O riešení rokuje s Úradom pre verejné obstarávanie, s rezortom financií – Útvarom hodnoty za peniaze, Úradom vlády SR, Národnou bankou Slovenska, Štatistickým úradom SR a zástupcami stavebného sektora.



Rezort dopravy by mal vypracovať analýzu vývoja cien vybraných komodít od roku 2005 do 2022. "Na základe výsledkov analýzy sa posúdi možnosť otvárania, respektíve dodatkovania už existujúcich zmlúv vo vzťahu k mimoriadnym okolnostiam, ktoré výrazne ovplyvňujú plnenie zmlúv," dodal odbor komunikácie MDV s tým, že projekty sa budú posudzovať individuálne.