MDV: Príspevok za ubytovanie odídencov treba žiadať do 31. októbra

Bratislava 31. októbra (TASR) - Príspevok za ubytovanie odídencov počas leta treba žiadať do pondelka. Uviedol to Martin Petro z odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



"Ministerstvo dopravy upozorňuje na to, že dnes je posledný deň pre podnikateľov s ubytovaním (majitelia penziónov, hotelov, ubytovní, internátov) na predkladanie žiadostí o príspevok za ubytovanie odídencov v mesiacoch júl, august a september. Žiadame preto všetkých, ktorí ešte žiadosť o príspevok neposlali, aby tak spravili dnes," spresnil.



Petro 29. júna informoval, že výška príspevku za ubytovanie odídenca poskytnutého v júli až septembri sa strojnásobí, žiadosti sa budú podávať jednoduchšie.



Doplnil, že príspevok za ubytovanie odídenca bude po novom 22 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH) za noc za dospelého človeka a 11 eur s DPH za noc za dieťa do 15 rokov. Zmeny vyplývajú z nariadenia vlády a účinné sú od 1. júla 2022. Vzory zmlúv a všetkých ostatných potrebných dokumentov sú zverejnené na webe www.mindop.sk od 1. júla.